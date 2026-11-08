Se calentó el hincha de Central que festejó antes de tiempo el bicampeonato de la Tabla Anual
El simpatizante canalla se viralizó por celebrar en la cancha un título que nunca llegó, por el gol de Boca sobre la hora ante Defensa y Justicia. Ahora explotó contra los que se burlaron de él en las redes.
La definición de la tabla anual dejó una de las imágenes más comentadas del fin de semana, y no fue precisamente dentro de la cancha. Un grupo de hinchas de Rosario Central salió a festejar lo que creía que era un nuevo título, pero el gol de Boca en el final cambió todo. Uno de los protagonistas del festejo, que terminó convertido en meme, no se bancó las cargadas y respondió con un mensaje furioso.
Todo se definía en simultáneo. Boca empataba con Defensa y Justicia y Central le ganaba a Estudiantes de Río Cuarto. Con esos resultados, en el Gigante de Arroyito ya empezaban a hacer cuentas. Algunos hinchas se apuraron y salieron a festejar el "bicampeonato".
Pero en Buenos Aires el partido todavía no había terminado. Boca metió el gol sobre la hora y dio vuelta la historia. Lo que en la tribuna canalla era fiesta se volvió una confusión total, y los videos del festejo antes de tiempo empezaron a circular por todos lados.
Se calentó el hincha de Central que festejó antes de tiempo el bicampeonato de la Tabla Anual
Las imágenes se hicieron virales enseguida en X, TikTok e Instagram. Los usuarios, sobre todo los hinchas de Boca y de Newell's, no perdonaron. Uno de los hinchas que más se veía en el video, un pelado que celebraba con todo, se transformó en el blanco de las burlas.
Lejos de tomárselo con humor, el hombre explotó en sus redes sociales con un mensaje que también se viralizó: "UNO por UNO los voy a buscar si son tan picantes atrás de un teclado vengan mano a mano cag*nes de mierda, el que se la aguanta ME ESCRIBE Y LO BUSCO".
Lejos de calmar las aguas, la respuesta echó más leña al fuego. Su descargo se llenó de comentarios, capturas y nuevos memes, y el episodio se metió entre lo más comentado del fútbol argentino. Para Central, que soñaba con repetir el logro en la tabla anual, quedó el sabor amargo de un festejo que duró apenas unos minutos. Y para este hincha, la lección más difícil de todas en el fútbol: hasta que no termina el último partido, no se grita nada.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario