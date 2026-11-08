Se calentó el hincha de Central que festejó antes de tiempo el bicampeonato de la Tabla Anual

Lejos de calmar las aguas, la respuesta echó más leña al fuego. Su descargo se llenó de comentarios, capturas y nuevos memes, y el episodio se metió entre lo más comentado del fútbol argentino. Para Central, que soñaba con repetir el logro en la tabla anual, quedó el sabor amargo de un festejo que duró apenas unos minutos. Y para este hincha, la lección más difícil de todas en el fútbol: hasta que no termina el último partido, no se grita nada.