Se filtró el chat del pedido desesperado de ayuda de Francesca Icardi a Wanda Nara por computadora

El desencadenante del violento episodio quedó al descubierto a través de los escalofriantes mensajes de WhatsApp que la pequeña le envió a Martín Migueles ante la imposibilidad de contactar de forma directa a su madre. Los chats, difundidos por la periodista Naiara Vecchio, reflejan la angustia de la nena tras la quita de su teléfono móvil y el pedido explícito de ayuda: “Martín, soy Fran”, inició la menor, a lo que el empresario respondió: “Mi amor, ¿qué pasó?”. Tras revelarle que su padre le había quitado el dispositivo, la niña lanzó el primer alerta de agresión: “Me pegaron. Porfa. Vengan”.

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Frente al desconcierto de la pareja de Wanda, la pequeña insistió con desesperación para que acudieran a buscarla a la vivienda: “Sí. Por favor. Vengan”. Al pedirle mayores precisiones sobre el hecho, la niña detalló el nivel de violencia ejercido por el deportista expresando: “Sí, me pegó y arrancó de los pelos. Por favor. Vengan”, agregando además que Icardi y la China Suárez se habían marchado en barco dejándolas solas en el lugar. Pese a que Migueles intentó llevarle calma asegurándole que estaba haciendo lo posible por rescatarla, la menor imploró: “Vení rápido Martín, por favor, rápido”.

El temor a ser descubierta por su padre llevó a la nena a buscar alternativas digitales para mantener la comunicación sin ser detectada: “Martín, dame un mail tuyo así te hablo por ahí porque papá puede ver los mensajes creo. Mandame y te escribo por mail”, le sugirió. Finalmente, mientras el empresario gestionaba la intervención de la Licenciada Matera para resolver el conflicto, la niña cerró el intercambio con una drástica advertencia antes de la llegada de las autoridades: “Dijo que cuando volvía me cagaba a piñas. Por favor. Vení. Te estoy escribiendo desde la computadora”.