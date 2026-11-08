Se filtró el chat del pedido desesperado de ayuda de Francesca Icardi a Wanda Nara por computadora
La hija de Wanda Nara le escribió a la pareja de su madre, Martín Migueles, a través de su computadora luego del altercado con Mauro Icardi. Los detalles.
La tormentosa separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un capítulo estremecedor que cruzó cualquier límite mediático. A diferencia de las habituales disputas por bienes o los cruces en redes sociales, en esta oportunidad la situación escaló a un terreno delicadísimo tras salir a la luz una denuncia por presuntas lesiones sufridas por la hija mayor de la expareja.
El grave hecho derivó en un operativo de urgencia que incluyó la intervención de fuerzas policiales, asistencia médica y un acta oficial que dejó constancia del violento episodio ocurrido en la residencia del futbolista.
El conflicto estalló durante la tarde del viernes, mientras la conductora se encontraba en pleno rodaje del certamen culinario "MasterChef". Tras registrar reiteradas llamadas perdidas que alertaban sobre la gravedad del asunto, Wanda se enteró de la desesperada situación que atravesaba la menor en la casa de su padre.
La niña logró comunicarse para denunciar que el deportista le había pegado, lo que provocó que la animadora suspendiera sus compromisos laborales de inmediato y se personara en la vivienda para rescatar a su hija, en una jornada donde también estuvieron involucrados la China Suárez y Martín Migueles.
La gravedad del escenario demandó la presencia inmediata de efectivos de la policía y una unidad sanitaria con el objetivo de constatar las agresiones físicas infligidas a la menor. De acuerdo a las precisiones volcadas en el acta policial labrada en el lugar, la niña se retiró del domicilio denominado Casa de los Sueños junto a la mediática, quien prestó declaración testimonial sobre lo sucedido. Por su parte, el delantero tomó una postura evasiva ante las autoridades presentes y se negó rotundamente a declarar.
El desencadenante del violento episodio quedó al descubierto a través de los escalofriantes mensajes de WhatsApp que la pequeña le envió a Martín Migueles ante la imposibilidad de contactar de forma directa a su madre. Los chats, difundidos por la periodista Naiara Vecchio, reflejan la angustia de la nena tras la quita de su teléfono móvil y el pedido explícito de ayuda: “Martín, soy Fran”, inició la menor, a lo que el empresario respondió: “Mi amor, ¿qué pasó?”. Tras revelarle que su padre le había quitado el dispositivo, la niña lanzó el primer alerta de agresión: “Me pegaron. Porfa. Vengan”.
Frente al desconcierto de la pareja de Wanda, la pequeña insistió con desesperación para que acudieran a buscarla a la vivienda: “Sí. Por favor. Vengan”. Al pedirle mayores precisiones sobre el hecho, la niña detalló el nivel de violencia ejercido por el deportista expresando: “Sí, me pegó y arrancó de los pelos. Por favor. Vengan”, agregando además que Icardi y la China Suárez se habían marchado en barco dejándolas solas en el lugar. Pese a que Migueles intentó llevarle calma asegurándole que estaba haciendo lo posible por rescatarla, la menor imploró: “Vení rápido Martín, por favor, rápido”.
El temor a ser descubierta por su padre llevó a la nena a buscar alternativas digitales para mantener la comunicación sin ser detectada: “Martín, dame un mail tuyo así te hablo por ahí porque papá puede ver los mensajes creo. Mandame y te escribo por mail”, le sugirió. Finalmente, mientras el empresario gestionaba la intervención de la Licenciada Matera para resolver el conflicto, la niña cerró el intercambio con una drástica advertencia antes de la llegada de las autoridades: “Dijo que cuando volvía me cagaba a piñas. Por favor. Vení. Te estoy escribiendo desde la computadora”.
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