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Papa León XIV en la Argentina EN VIVO: llegada, cronograma, recorrido, discursos y misas, minuto a minuto

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El sumo pontífice inicia este viernes se agenda por Sudamérica, mientras crece la expectativa por su llegada al país.

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La Argentina recibe este domingo la histórica visita del papa León XIV, en el marco de una gira por Sudamérica que inició este viernes 6 de noviembre en Uruguay, y que se extenderá hasta el 17 en Perú, abarcando un total de doce días y diez ciudades.

El viaje del sumo pontífice arriba este domingo al país en el Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo. Su llegada marca el inicio de una esperada visita oficial en el marco de su gira por América del Sur.

Minuto a minuto de la histórica visita del papa León XIV a la Argentina

Pamela Francescato mostró por C5N el interior del avión en el que el papa León XIV viene a la Argentina

El papa León XIV ya está en pleno vuelo para empezar su gira histórica a Sudamérica. El avión que despegó desde el aeropuerto de Fiumicino, en Roma. La primera escala será Montevideo, Uruguay, donde el Pontífice comenzará una agenda que también incluirá visitas a la Argentina y Perú.

A bordo del Airbus A330neo de ITA Airways viajan integrantes de la comitiva papal, personal de seguridad y 83 periodistas acreditados por el Vaticano. Pamela Francescato mostró en exclusiva para C5N las imágenes del interior del avión.

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Las 17 escuelas sin clases presenciales este viernes por la visita del Papa

  • Asociación Comunidad Israelita Sefardí Argentina: Juan María Gutiérrez 3972.
  • CENTES N.° 2 D.E. 9: Juan Francisco Seguí 3755.
  • Colegio del Arce (Nivel Secundario): Jorge Newbery 1953.
  • Colegio del Arce (Niveles Inicial y Primario): Arce 334.
  • Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús: Avenida Luis María Campos 898.
  • Colegio Rey Fahd: Cerviño 4851.
  • Cursos Especiales (Sede Lafinur): Lafinur 3331.
  • Escuela N.° 8 D.E. 9 Armenia Argentina y Jardín de Infantes Nucleado A: Arce 611.
  • Escuela Primaria N.° 30 D.E. 9 Granaderos de San Martín: Avenida del Libertador 4903.
  • Escuela Primaria N.° 5 D.E. 9 Honorable Congreso de la Nación: Avenida del Libertador 4777.
  • Escuela Técnica de Jardinería Cristóbal María Hicken D.E. 9: Avenida General Las Heras 4078
  • Instituto Ambrosio Tognoni y Escuela San Andrés: Avenida Santa Fe 4320.
  • Instituto Hogar San Benito: Arce 322.
  • Jardín de Infantes Común N.° 2 D.E. 9 Granaderos de San Martín: Avenida del Libertador 4953.
  • Jardín de Infantes Integral N.° 5 D.E. 9: Avenida del Libertador 4777.
  • Jardín Maternal N.° 10 D.E. 9 Manuel Belgrano: Teniente Benjamín Matienzo 1880.
  • Mi Jardín: Avenida Luis María Campos 1314.

Cuál fue el único y noble pedido del papa León XIV a días de iniciar su primera visita por la Argentina

"El Papa pidió específicamente el encuentro con jóvenes", aportó el secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Raúl Pizarro, en declaraciones reproducidas por el sitio MDZ Online.

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Con la visita del papa León XIV se estima un fuerte movimiento económico en la Ciudad de Buenos Aires

La llegada del papa León XIV a la Argentina no solo despierta expectativas entre millones de fieles, sino que también proyecta un importante impacto turístico y económico para las ciudades donde encabezará eventos que se prevén multitudinarios.

En efecto, a pocos días de la llegada del Pontífice, prevista para el 8 de noviembre y con estadía hasta el 11, aumentó de manera exponencial el interés por encontrar hospedaje en las ciudades que forman parte de su recorrido.

Según datos difundidos por la plataforma Airbnb, las búsquedas de alojamientos en Luján se multiplicaron por cinco respecto del mismo período del año anterior, mientras que en Córdoba el incremento superó el 400%.

En cuanto a la Ciudad de Buenos Aires, podría recibir más de 1,24 millones de visitantes durante los días centrales de la visita papal y generar un movimiento económico superior a los US$88 millones.

De acuerdo a previsiones del Ente de Turismo porteño, entre el 6 y el 10 de noviembre arribarán a la capital argentina más de 240.000 turistas que pernoctarán en hoteles y alojamientos temporarios.

A ellos se sumará cerca de un millón de excursionistas que viajarán por el día para participar en las celebraciones religiosas y actividades vinculadas con la presencia del Pontífice, con una misa central en el Monumento a los Españoles.

Cronograma oficial de actividades del papa León XIV en en la Argentina

La agenda oficial contempla múltiples encuentros institucionales, celebraciones masivas y visitas a distintos puntos estratégicos del país:

Domingo 8 de noviembre (llegada y encuentros oficiales)

  • 16:30: Aterrizaje en el Aeroparque Jorge Newbery.

  • Homenaje inicial: Ofrenda floral frente al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia (Plaza San Martín).

  • Reunión en Casa Rosada: Encuentro bilateral con el presidente Javier Milei.

  • 18:30: Discurso oficial ante autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

Lunes 9 de noviembre (jornada nacional de feriado)

  • 9:15: Visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en la localidad bonaerense de Claypole.

  • 11:30: Celebración de una masiva misa en el Monumento de los Españoles (Palermo).

  • 16:10: Encuentro con el mundo laboral, sindicalistas, empresarios y referentes sociales en la Universidad Católica Argentina (UCA), Puerto Madero.

  • 17:30: Reunión interreligiosa con líderes de comunidades cristianas y otras religiones en el Palacio San Martín.

  • 18:45: Celebración de vísperas junto al Episcopado argentino en la Catedral Metropolitana, seguida de una cena con obispos en el Arzobispado.

Martes 10 de noviembre (visita a Córdoba y feriado en CABA)

  • 7:30: Despegue hacia la provincia de Córdoba (llegada al aeropuerto Ambrosio Taravella a las 9:00).

  • 10:00: Misa central en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).

  • 15:15: Encuentro pastoral con obispos, sacerdotes y seminaristas en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

  • 20:15: Vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles (Palermo, CABA). (Nota: Esta jornada cuenta con feriado exclusivo en CABA y Córdoba)

Miércoles 11 de noviembre (despedida y feriado en provincia de Buenos Aires)

  • 8:00: Visita institucional al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires (Villa Devoto).

  • 10:00: Misa central en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, principal centro de peregrinación del país. (Jornada con feriado exclusivo en la Provincia de Buenos Aires)

  • 13:30: Ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, previa a su partida hacia Lima programada para las 14:00

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