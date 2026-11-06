Papa León XIV en la Argentina EN VIVO: llegada, cronograma, recorrido, discursos y misas, minuto a minuto

Con la visita del papa León XIV se estima un fuerte movimiento económico en la Ciudad de Buenos Aires

La llegada del papa León XIV a la Argentina no solo despierta expectativas entre millones de fieles, sino que también proyecta un importante impacto turístico y económico para las ciudades donde encabezará eventos que se prevén multitudinarios.

En efecto, a pocos días de la llegada del Pontífice, prevista para el 8 de noviembre y con estadía hasta el 11, aumentó de manera exponencial el interés por encontrar hospedaje en las ciudades que forman parte de su recorrido.

Según datos difundidos por la plataforma Airbnb, las búsquedas de alojamientos en Luján se multiplicaron por cinco respecto del mismo período del año anterior, mientras que en Córdoba el incremento superó el 400%.

En cuanto a la Ciudad de Buenos Aires, podría recibir más de 1,24 millones de visitantes durante los días centrales de la visita papal y generar un movimiento económico superior a los US$88 millones.

De acuerdo a previsiones del Ente de Turismo porteño, entre el 6 y el 10 de noviembre arribarán a la capital argentina más de 240.000 turistas que pernoctarán en hoteles y alojamientos temporarios.

A ellos se sumará cerca de un millón de excursionistas que viajarán por el día para participar en las celebraciones religiosas y actividades vinculadas con la presencia del Pontífice, con una misa central en el Monumento a los Españoles.