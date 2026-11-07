La imagen de la China Suárez y Martín Migueles que generó repercusiones en plena pelea de Wanda Nara e Icardi
La China Suárez y Martín Migueles quedaron en el centro de la escena tras filtrarse una foto en medio de una jornada de tensión en la casa de los sueños.
El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo el jueves 6 de noviembre, luego de un operativo policial en el barrio privado La Isla, en Nordelta, partido de Tigre. La situación terminó con la salida de la hija mayor de la expareja de la casa de su padre y la intervención de la Justicia, que inició una causa por lesiones.
El episodio comenzó cuando la nena, de 11 años, se comunicó con su mamá a través de un mensaje enviado desde su computadora para advertirle sobre una presunta agresión física por parte del futbolista. A partir de ese contacto, se realizó un llamado al 911 y efectivos policiales se dirigieron hasta el domicilio.
La escena tuvo como testigos a varias personas del entorno de la expareja. Además de Wanda e Icardi, se encontraban en la propiedad Eugenia China Suárez, actual pareja del delantero, y Martín Migueles, novio de la empresaria, quien había recibido los llamados de la menor.
En las horas posteriores al operativo comenzó a circular una fotografía que llamó la atención por sus protagonistas. En la imagen aparecen la actriz y el empresario sentados sobre el césped, mientras conversan y tienen en el medio a la hija menor de Wanda Nara y Mauro Icardi. La postal permitió conocer otro momento de lo ocurrido durante aquella jornada en la denominada casa de los sueños.
Qué sucedió durante el operativo policial en Nordelta
De acuerdo con el acta policial que difundió Yanina Latorre, la comunicación al 911 se realizó cerca de las 17. La menor le habría contado a su madre que llevaba varias horas encerrada en su habitación y que todavía no había almorzado.
El episodio se produjo, además, en un contexto de disputa por el régimen de cuidado de las niñas. Según el documento, existía una disposición judicial que establecía que la hija mayor debía permanecer con su padre hasta el 16 de noviembre.
Al arribar al inmueble, los integrantes del Comando de Patrullas de Tigre intentaron ingresar, pero un hombre que respondió desde la puerta les manifestó que no autorizaba el acceso. Sin embargo, poco después, la niña salió de la vivienda llorando, sin zapatos y únicamente con medias.
Al encontrarse con su mamá, le manifestó a los efectivos policiales: “Llevame con vos por favor, que mi papá me pegó y me amenazó”. También aseguró que Icardi le había advertido que iría a buscarla a la casa de Nara.
En medio de ese momento de tensión, Mauro Icardi y la China Suárez también salieron de la propiedad. Según contó Latorre, Wanda tuvo un cruce con la actriz y le dedicó una fuerte frase: “Mala persona en un par de años sos vos”.
Siempre de acuerdo con la versión de la periodista, la pareja del futbolista habría intentado distender la situación y acercarse tanto a Migueles como a las menores. La fotografía que trascendió posteriormente mostró precisamente a Suárez y al novio de Wanda compartiendo un momento de conversación en el jardín.
La intervención médica y la versión de Mauro Icardi
Durante el procedimiento, una médica del Sistema de Emergencias de Tigre examinó a la menor debido a que manifestaba dolor de cabeza y molestias en la rodilla izquierda. La profesional no encontró lesiones que requirieran un traslado de urgencia, aunque recomendó realizar una radiografía para evaluar un traumatismo leve.
Por su parte, Wanda Nara informó que su hija tenía prevista una intervención quirúrgica de meniscos para el mes siguiente.
Icardi también dio su versión ante los efectivos. Según consta en el acta, explicó que la nena había manifestado su intención de irse después de que él le negara el permiso para asistir a una reunión de adolescentes. Además, sostuvo que no entregaría sus pertenencias debido a la disposición judicial que se encontraba vigente.
En un fragmento de video emitido por LAM, donde solamente se observan las piernas del futbolista, se escuchó su respuesta ante la situación: “Hay una orden del juez que la nena está conmigo, es mi responsabilidad. Punto”.
Cuando uno de los policías le preguntó a la menor con quién quería quedarse, ella contestó: “Obvio que me quiero ir con mi mamá”. Finalmente, madre e hija fueron trasladadas al Destacamento Policial Villa La Ñata.
La causa judicial que involucra a Mauro Icardi
En paralelo al operativo, la Justicia comenzó a intervenir en el caso. Según informó Yanina Latorre, el fiscal de la UFI Género Tigre, Julio Petrucci, ordenó iniciar actuaciones por el delito de lesiones, dispuso un reconocimiento médico legal de la niña y notificó al futbolista sobre la formación de la causa.
También participó el Sistema de Emergencia Social de Tigre, que se presentó en el domicilio durante el procedimiento.
Por el momento, el expediente continúa en etapa de instrucción. Entre las medidas pendientes se encuentran las pericias médicas y la declaración testimonial de Wanda Nara ante el fiscal a cargo de la investigación.
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