La imagen de la China Suárez y Martín Migueles que generó repercusiones en plena pelea de Wanda Nara e Icardi

De acuerdo con el acta policial que difundió Yanina Latorre, la comunicación al 911 se realizó cerca de las 17. La menor le habría contado a su madre que llevaba varias horas encerrada en su habitación y que todavía no había almorzado.

El episodio se produjo, además, en un contexto de disputa por el régimen de cuidado de las niñas. Según el documento, existía una disposición judicial que establecía que la hija mayor debía permanecer con su padre hasta el 16 de noviembre.

Al arribar al inmueble, los integrantes del Comando de Patrullas de Tigre intentaron ingresar, pero un hombre que respondió desde la puerta les manifestó que no autorizaba el acceso. Sin embargo, poco después, la niña salió de la vivienda llorando, sin zapatos y únicamente con medias.

Al encontrarse con su mamá, le manifestó a los efectivos policiales: “Llevame con vos por favor, que mi papá me pegó y me amenazó”. También aseguró que Icardi le había advertido que iría a buscarla a la casa de Nara.

En medio de ese momento de tensión, Mauro Icardi y la China Suárez también salieron de la propiedad. Según contó Latorre, Wanda tuvo un cruce con la actriz y le dedicó una fuerte frase: “Mala persona en un par de años sos vos”.

Siempre de acuerdo con la versión de la periodista, la pareja del futbolista habría intentado distender la situación y acercarse tanto a Migueles como a las menores. La fotografía que trascendió posteriormente mostró precisamente a Suárez y al novio de Wanda compartiendo un momento de conversación en el jardín.

La intervención médica y la versión de Mauro Icardi

Durante el procedimiento, una médica del Sistema de Emergencias de Tigre examinó a la menor debido a que manifestaba dolor de cabeza y molestias en la rodilla izquierda. La profesional no encontró lesiones que requirieran un traslado de urgencia, aunque recomendó realizar una radiografía para evaluar un traumatismo leve.

Por su parte, Wanda Nara informó que su hija tenía prevista una intervención quirúrgica de meniscos para el mes siguiente.

Icardi también dio su versión ante los efectivos. Según consta en el acta, explicó que la nena había manifestado su intención de irse después de que él le negara el permiso para asistir a una reunión de adolescentes. Además, sostuvo que no entregaría sus pertenencias debido a la disposición judicial que se encontraba vigente.

En un fragmento de video emitido por LAM, donde solamente se observan las piernas del futbolista, se escuchó su respuesta ante la situación: “Hay una orden del juez que la nena está conmigo, es mi responsabilidad. Punto”.

Cuando uno de los policías le preguntó a la menor con quién quería quedarse, ella contestó: “Obvio que me quiero ir con mi mamá”. Finalmente, madre e hija fueron trasladadas al Destacamento Policial Villa La Ñata.

La causa judicial que involucra a Mauro Icardi

En paralelo al operativo, la Justicia comenzó a intervenir en el caso. Según informó Yanina Latorre, el fiscal de la UFI Género Tigre, Julio Petrucci, ordenó iniciar actuaciones por el delito de lesiones, dispuso un reconocimiento médico legal de la niña y notificó al futbolista sobre la formación de la causa.

También participó el Sistema de Emergencia Social de Tigre, que se presentó en el domicilio durante el procedimiento.

Por el momento, el expediente continúa en etapa de instrucción. Entre las medidas pendientes se encuentran las pericias médicas y la declaración testimonial de Wanda Nara ante el fiscal a cargo de la investigación.