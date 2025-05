La madre de L-Gante cruzó al supuesto padre biológico del cantante: qué dijo

Luego, Claudia afirmó sobre Prosi: “Si él dice que no es el padre están los ADN que busquen la clínica y que busque el lugar. Que le diga él al hijo que se lo quiere hacer pero no me voy a subir a esta historia ridícula ”.

“25 años tiene Elián, mirá si tuvo tiempo a ver si tenía alguna duda”, manifestó la madre del músico que luego se refirió a Mario, el hombre que sospecha ser el verdadero padre biológico de L-Gante.

La mujer afirmó además que "con respecto a que hay otra persona, no sé que pavadas dicen. De paternidad y que puede ser. Esa persona me puede buscar en las redes y me habla, no me interesa darle cabida ni nota que ni siquiera sé quién es”.

Y concluyó: “Acá se termino el tema de mi parte y no aceptó que nadie se meta en mi vida personal”.

mama de l gante

El supuesto padre biológico de L-Gante explicó cómo y dónde lo habrían concebido con Claudia Valenzuela

Mario tiene 59 años y vive en la localidad de José León Suárez. Según relató, conoció a Claudia Valenzuela en julio de 1999 y rápidamente comenzaron una relación cercana.

“La conocí en San Martín, en la zona de José León Suárez. Empezamos como amigos, charlábamos, me contaba que tenía tres hijos. Yo estaba separado en ese momento”, recordó.

El vínculo habría durado aproximadamente 20 días y, según su testimonio, mantuvieron relaciones sin protección.

“Yo siempre me dirigí a ella con respeto y un día viernes me acuerdo fui a llevar un trabajo a un lugar y la vi a Claudia. Le dije que me iba a hacer un trabajo y ella me dice ´te acompaño´. Se me subió a mi camioneta F100 y se me puso al ladito. Encima esa camioneta tiene un asiento larguísimo y ella se me pegó y cuando me agarró un semáforo, yo la miré con un poco de vergüenza y ella me besó y ahí arrancó nuestra historia. Yo no tenía ni novia ni nada", aseguró.

“Luego paso a mi casa y estuvimos charlando. Me contó la historia del papá de sus hijos que vivía en el extranjero. Y luego me contó la historia de Miguel Ángel que estaba preso en ese momento. Coincide todo a lo que yo viví”, manifestó Mario que luego siguió dando detalles.