La nieta de Marcos Camino aseguró ser "team Cacho Deicas" tras la pelea de Los Palmeras
La pelea entre los referentes de la banda sumó un nuevo integrante: la nieta del último. Por qué apoya al legendario cantante y no a su abuelo.
La guerra entre Los Palmeras sigue escalando y ahora sumó un nuevo integrante. Se trata de la nieta de Marcos Camino quien apoyó públicamente a Rubén Cacho Deicas en este conflicto que tienen desde que el legendario cantante sufrió problemas de salud. Fue durante una entrevista con Juan Etchegoyen que Constanza Camino se refirió por primera vez a su historia opinando así del escándalo que involucra a su abuelo.
“Yo soy la nieta de Marcos y él es el papá de mi mamá, no digo que es mi abuelo sino el papá de mi mamá. Yo no tengo relación con él y desde el vamos ni idea Los Palmeras y sentí la necesidad de hablar”, comenzó diciendo Constanza, más conocida como Cocó.
Luego, en su descargo, la joven afirmó: “Acá en Santa Fé se habla mucho de esto de Marcos y Cacho y mi necesidad de aclarar las cosas. Mi vieja nos crió a base de su laburo y necesito aclarar esa parte. Yo soy team Cacho Deicas como santafesina y generó mucha preocupación lo que le pasó a él con su salud”.
“Soy team Cacho porque él es una persona querida y de mi abuelo se dicen comentarios buenos. Es una cuestión de onda y no me pareció bien que lo ensucien”, continuó luego la joven quien también destacó: “No es nada nuevo esto de un varón que se separa y se vuelve a casar y no tiene relación con mi familia. No hemos logrado tener una relación, yo tuve a mi abuelo por parte de mi viejo pero a Marcos no le digo abuelo, le digo que es el papá de mi mamá. Habría que preguntarle a él porque nunca quiso tener relación conmigo y no tengo interés en conocerlo”.
En ese sentido, la joven explicó: “No hay necesidad de tener una relación con él. He tenido curiosidad y dolor por mi vieja y prestarle atención a ella. Yo tengo un papá que es lo más y ella ha tenido esa ausencia. No me conmueve. Vi lo que dijo de Cacho y que estaba dolido, yo soy la cornuda y vos sos el dolido”.
“No me interesa verlo ahora, ya pasó mucho tiempo y yo tengo mi vida. A mi no me interesa hablar de él y me parece la nada misma. Me lo crucé en un evento y no me reconoció”, concluyó la mujer santafesina.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario