Los Palmeras se presentaron sin Cacho Deicas y lo destruyeron

Cacho Deicas vuelve a los escenarios

A pesar de la polémica, Cacho Deicas ha decidido seguir adelante con su carrera musical. Hace dos semanas, se presentó en Santa Fe como invitado de la banda Los Iracundos. A través de sus redes sociales, el cantante expresó su gratitud por el apoyo del público y por la oportunidad de volver a los escenarios: "Gracias a Los Iracundos y a su público como así también a toda la gente que se hizo presente en esta invitación para volver a los escenarios y poder seguir disfrutando de estos momentos. Otra noche inolvidable y ojalá lo hayan pasado tan bien como yo".