Los Palmeras se presentaron sin Cacho Deicas y lo destruyeron
Marcos Camino se presentó con Los Palmeras en un show de Zárate y brindó fuertes declaraciones sobre su ex compañero. Los detalles.
La banda de cumbia santafesina Los Palmeras se presentó sin Rubén “Cacho” Deicas por primera vez en su historia, desatando una fuerte polémica. En la previa del recital en el estadio Diego Armando Maradona de Zárate, Marcos Camino, uno de los fundadores del grupo, rompió el silencio y se refirió con dureza a la salida del histórico vocalista, quien se encuentra alejado de la banda tras haber sufrido un accidente cerebrovascular.
Los Palmeras y el conflicto
En sus declaraciones, Camino no dudó en expresar su enojo y frustración. "Él no está en condiciones mentales de decidir", afirmó, desmintiendo la percepción de que Cacho es una víctima en esta historia. "Nos arruinó a todos; la gente quedó con la idea de que es una víctima, cuando es al revés", aseguró.
Marcos Camino también recordó que "Cuando comenzó con Los Palmeras vivía en la casa de sus suegros y hoy tiene muchísimas propiedades", sugiriendo que la trayectoria en la banda le trajo un gran beneficio económico. El fundador de Los Palmeras fue contundente sobre la posibilidad de una reconciliación: "No me gustaría que vuelva, porque me lastimó el alma. Cacho me ensució en todos lados. Esto fue como la eutanasia, para pasarla mal".
Cacho Deicas vuelve a los escenarios
A pesar de la polémica, Cacho Deicas ha decidido seguir adelante con su carrera musical. Hace dos semanas, se presentó en Santa Fe como invitado de la banda Los Iracundos. A través de sus redes sociales, el cantante expresó su gratitud por el apoyo del público y por la oportunidad de volver a los escenarios: "Gracias a Los Iracundos y a su público como así también a toda la gente que se hizo presente en esta invitación para volver a los escenarios y poder seguir disfrutando de estos momentos. Otra noche inolvidable y ojalá lo hayan pasado tan bien como yo".
