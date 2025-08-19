"Las Maldiciones": Netflix estrenó el tráiler y la fecha de estreno de la nueva serie de Leo Sbaraglia
La plataforma de streaming adaptó la novela de Claudia Piñeiro en una miniserie que ya tiene fecha de estreno. Conocé todos los detalles.
Netflix estrena el tráiler de “Las maldiciones”, un thriller político y dramático que te atrapará desde el primer segundo. Basada en la aclamada novela de Claudia Piñeiro, la nueva miniserie hecha en Argentina promete ser una de las producciones más emocionantes y cargadas de tensión del año. Creada por Daniel Burman y producida por Oficina Burman y Cimarrón, la serie se posiciona como una pieza audiovisual imprescindible que llegará a las pantallas de todo el mundo el próximo 12 de septiembre, exclusivamente en el gigante de streaming.
Esta historia, que se despliega en tan solo tres capítulos, es un relato cargado de tensión psicológica, alto riesgo y giros de trama inesperados. En el árido y vasto norte argentino, la trama se desata cuando la hija del gobernador es secuestrada por su hombre de confianza, justo en el momento en que se vota una ley crucial sobre la explotación del litio.
Lo que parece ser un simple secuestro se revela como una trama secreta gestada hace 13 años, que pondrá en jaque la identidad de la joven y desnudará la verdadera naturaleza del poder, la fragilidad de los lazos familiares y el profundo concepto de lo misterioso.
El talento detrás y delante de cámaras es un sello de garantía. La serie es protagonizada por un formidable elenco que incluye a Leonardo Sbaraglia, Gustavo Bassani, Alejandra Flechner, Monna Antonópulos y Francesca Varela. Los paisajes del norte argentino no son solo un escenario, sino que actúan como un personaje más, intensificando la ambigüedad moral y la atmósfera de western que impregna la historia.
Bajo la dirección de Daniel Burman y Martín Hodara, "Las maldiciones" es un drama imperdible y una historia digna de ver, que explora con maestría las herencias, el poder y la búsqueda de la verdad en un entorno donde lo familiar se vuelve amenazante. No te la pierdas en Netflix a partir del 12 de septiembre.
