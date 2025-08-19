"Las Maldiciones": Netflix estrenó el tráiler y la fecha de estreno de la nueva serie de Leo Sbaraglia

Netflix estrena el tráiler de “Las maldiciones”, un thriller político y dramático que te atrapará desde el primer segundo. Basada en la aclamada novela de Claudia Piñeiro, la nueva miniserie hecha en Argentina promete ser una de las producciones más emocionantes y cargadas de tensión del año. Creada por Daniel Burman y producida por Oficina Burman y Cimarrón, la serie se posiciona como una pieza audiovisual imprescindible que llegará a las pantallas de todo el mundo el próximo 12 de septiembre, exclusivamente en el gigante de streaming.