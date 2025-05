La novia de Nicolás Cabré hizo una inesperada confesión respecto de su posible futuro junto al galán

En diálogo con la periodista, Rocío sorprendió al revelar que no tiene deseos de ser madre, una decisión que Nicolás respeta y apoya plenamente. "Yo nunca tuve ese deseo. Obviamente que Nico, si yo lo tuviera, estaría feliz de concretarlo, pero como no lo tengo, él me acompaña en esa decisión. Estoy muy así, estoy feliz. Y creo que con Rufi es la excusa perfecta para seguir por ahí", expresó Pardo, haciendo referencia a Rufina Cabré, la hija que el actor comparte con Eugenia 'La China' Suárez.