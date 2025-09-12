La Peña de Morfi: quiénes son invitados confirmados del domingo para festejar el cumpleaños de Lizy Tagliani

la peña de morfi lizzy tagliani Lizy Tagliani en La Peña de Morfi.

Como cada domingo, Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro deleitarán con sus recetas, Ariel Rodríguez compartirá las novedades del deporte y el humor estará asegurado con Pichu Straneo, Pachu Peña, Nazareno Mottola y Marcelo Ruiz Díaz. Además, Barby Franco se sumará desde la Pulpería para aportar frescura y diversión.

La Peña de Morfi, una coproducción de Telefe y Corner Contenidos, continúa siendo el punto de encuentro de la música, las charlas, el humor y la emoción en cada domingo familiar.