La Peña de Morfi: quiénes son invitados confirmados del domingo para festejar el cumpleaños de Lizy Tagliani
La Peña de Morfi celebra el cumpleaños de Lizy Tagliani en un programa lleno de música y sorpresas. Siempre en Telefe.
La Peña de Morfi, con la conducción de Lizy Tagliani y Diego Leuco, tiene confirmados los invitados para el programa de este domingo 14 de septiembre de 2025, siempre en la pantalla de Telefe a partir de las 12 horas.
En lo que respecta al futuro del programa, a pesar de la buena recepción de la dupla actual de conductores, hay rumores que indican que Telefe evalúa un posible relanzamiento para 2026, con el nombre de Fer Dente sonando como un fuerte candidato para la conducción.
La Peña de Morfi y el cumple de Lizy Tagliani
La Peña de Morfi prepara un programa especial con invitados de lujo. Por primera vez en vivo, se presentará El Puma José Luis Rodríguez, uno de los grandes íconos de la música latina. Además, habrá un show imperdible de Los Palmeras, que prometen hacer bailar a toda la mesa con su cumbia santafesina.
La emoción llegará con la celebración del cumpleaños de Lizy, que festejará en vivo junto a Sandra Mihanovich, mientras que el cierre de la jornada estará a cargo de El Zar, con un final a pura energía.
Como cada domingo, Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro deleitarán con sus recetas, Ariel Rodríguez compartirá las novedades del deporte y el humor estará asegurado con Pichu Straneo, Pachu Peña, Nazareno Mottola y Marcelo Ruiz Díaz. Además, Barby Franco se sumará desde la Pulpería para aportar frescura y diversión.
La Peña de Morfi, una coproducción de Telefe y Corner Contenidos, continúa siendo el punto de encuentro de la música, las charlas, el humor y la emoción en cada domingo familiar.
