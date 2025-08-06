La pícara publicidad que hizo Wanda Nara tras el video íntimo de Mauro Icardi: "Orgullosamente manisera"

"Orgullosamente manisera", dice al final del clip sobre una placa naranja. Esto fue lo que hizo que todo estalle y se tome como una indirecta para su ex pareja.

Piden embargar a Wanda Nara por una millonaria deuda laboral

Wanda Nara vuelve a estar en el centro de la polémica, pero esta vez no por su vida sentimental ni por sus viajes glamorosos, sino por un serio conflicto legal que podría derivar en un embargo sobre sus bienes en Argentina. Y lo más llamativo es que quien le inicia acciones judiciales no es Mauro Icardi ni ningún ex, sino una exempleada que trabajó con ella durante años, incluso desde su etapa con Maxi López.

El escándalo se conoció a través del periodista Martín Candalaft, quien reveló en El Diario de Mariana que Daiana Victoria De Castelli, una trabajadora doméstica que habría estado al servicio del entorno familiar de Wanda desde hace más de una década, decidió llevar su reclamo a instancias judiciales luego de una larga espera por un pago que, asegura, nunca llegó.

“Están pidiendo el embargo a Wanda Nara. Se trata de la misma empleada doméstica que tiempo atrás declaró en contra de Maxi López. Es un conflicto de larga data. La mujer se llama Daiana Victoria De Castelli”, explicó Candalaft, dando detalles sobre la identidad de la denunciante y destacando que el reclamo no es nuevo, sino que viene gestándose desde hace años en silencio.

Según relató el panelista, la situación se habría agravado recientemente cuando Wanda le firmó un documento reconociendo una deuda, pero pasaron ya más de tres meses y el dinero jamás fue abonado. “Wanda le habría ofrecido un acuerdo, pero no cumplió con lo pactado. El reclamo que hoy hace esta mujer asciende a 15 millones de pesos. Ella no estaba registrada, no trabajaba en blanco, y ese es otro de los puntos que agravan la situación”, señaló el periodista.

Guido Záffora, también panelista del programa, sumó información clave para entender el vínculo entre la mediática y su exempleada: “Esta trabajadora fue originalmente contratada por Maxi López y tenía a su cargo tareas delicadas, como llevar a los hijos a los encuentros con cada uno de sus padres. Incluso prestó servicios en la casa de Lago Di Como, en Italia, lo que da cuenta del nivel de confianza que había y de la relación cercana que mantenían”.

El reclamo no es menor: además de los 15 millones de pesos, el expediente podría derivar en un embargo preventivo si la Justicia hace lugar al planteo de la exempleada. De concretarse, los bienes que Wanda posee en territorio argentino podrían ser retenidos hasta que se resuelva la disputa o se efectúe el pago correspondiente. A esto podrían sumarse intereses por mora, costas judiciales y honorarios, lo que engrosaría notablemente la suma final.

Mientras Wanda continúa adelante con sus compromisos laborales —incluyendo su rol como conductora en televisión y sus constantes viajes entre Argentina, Turquía e Italia—, el frente judicial se complica. La empresaria ya ha enfrentado otras demandas en el pasado, pero esta podría convertirse en una de las más delicadas, ya que involucra la falta de regularización laboral y la supuesta omisión de pago tras un acuerdo escrito.