¿Cancelan MasterChef? Telefe aclaró qué pasará con el programa y con Wanda Nara

Cuándo vuelve MasterChef Celebrity a la pantalla de Telefe: todos los detalles

Telefe ya tiene todo listo para dar inicio a las grabaciones de una nueva temporada de MasterChef Celebrity. El programa contará nuevamente con la conducción de Wanda Nara y el regreso del reconocido trío de jurados: Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis.

Según la información proporcionada por la cuenta de X Teleavisador, el canal tiene previsto comenzar a filmar los episodios de esta nueva entrega en el mes de septiembre. Se anticipa la participación de un total de 24 famosos que se disputarán el título de MasterChef Celebrity.

Se espera que el ciclo comience a salir al aire a mediados de octubre, una vez que concluyan las finales de La Voz Argentina, programa que actualmente se encuentra en sus etapas iniciales de audiciones a ciegas.

En cuanto a los posibles participantes, Marina Calabró informó en su columna de espectáculos en Lape Club Social Informativo (América TV) que Telefe estaría interesado en sumar a Luis Ventura al elenco del programa de Wanda Nara.

"Lo llamaron a Ventura. Ventura sabe hacer todo, lo básico. Él quiere hacerlo, tiene ganas", confirmó Calabró, generando gran expectativa sobre la incorporación del reconocido periodista.

Sin embargo, la participación de Ventura aún depende de algunos detalles. La periodista explicó que "Él necesita el aval de las autoridades. Llamó al decisor (Juan Cruz Ávila) de América TV. Le dijo 'no me des vueltas'. Yo te doy el OK, pero que la gente de Telefe me llame. Falta el llamado de Telefe para destrabar el tema de Ventura y seguro van a negociar. Falta el detalle del llamado que va a pasar". Esto indica que, a pesar del interés mutuo, la formalización del acuerdo entre los canales es el último paso.

Finalmente, Marina Calabró se tomó con humor su primicia y reveló una anécdota con Ventura. Le preguntó al periodista "si le daba miedo la cocina", a lo que él respondió con una ironía que no pasó desapercibida: "Me da miedo Wanda". Esta declaración añade un toque picante a la posible convivencia en el set entre el periodista y la conductora.