La revelación de L-Gante a Mirtha Legrand sobre su relación con Wanda Nara: "Casi me pongo..."

Seguidamente, el cantante que lució su nueva dentadura indicó: "Igual no hay nada definido, falta el juicio, pero no me siento culpable". Y agregó: "No es bueno estar ahí", en referencia a su paso por el calabozo.

No obstante, aseguró: "No me arrepiento de nada, porque lo que me hicieron me lo hicieron con maldad, con fines económicos", dando a entender que los denunciantes le quisieron sacar dinero a raíz de lo sucedido.

Qué dijo L-Gante sobre su relación con Wanda Nara

Mirtha Legrand fue por más y quiso saber si el referente de la cumbia 420 había llegado a estar de novio con la expareja de Mauro Icardi: "Casi me pongo de novio con Wanda", aseguró, al mismo tiempo que reveló que la vio "hace tres días", dejando en claro que se siguen vinculando en lo que ahora es una amistad.

Fue entonces cuando Mercedes Ninci acotó que creía que Wanda había usado este ida y vuelta con L-Gante en pos del marketing. En este sentido, el artista aclaró: "Nunca fue para un marketing ni nada, estuvo en un videoclip mío, pero después ya no había nada, es un vínculo que se mantiene".

wanda lgante

Cómo sigue la situación judicial de L-Gante

El Tribunal Oral en lo Criminal número 3 de Mercedes estableció que L-Gante deberá someterse a un juicio oral y público entre los días 8 y 12 de octubre. Está acusado de haber cometido privación ilegítima de la libertad y amenazas.

El músico intentó que la Justicia le otorgue la posibilidad de un juicio abreviado pero el magistrado se lo denegó. Es así que a partir de 8 de octubre, L-Gante afrontará un juicio oral y público por el incidente de mayo 2023.

Fue denunciado por su vecino Darío Gastón Torres por "amenazas simples en concurso real con privación ilegítima de la libertad en concurso ideal con amenazas coactivas", y por Rosa Catalina "de privación ilegítima de la libertad simple en concurso ideal con amenazas simples".