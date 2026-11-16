Nuevo James Bond confirmado: Robert Pattinson será el agente 007

La elección de Pattinson es la que tiene más sentido financieramente para el estudio, ya que su probada capacidad de convocatoria en la taquilla internacional garantiza un fuerte respaldo de ventas. A esto se le suma un antecedente clave: Villeneuve y Pattinson trabajaron juntos recientemente en Dune III, un vínculo profesional que facilitó la sintonía para este nuevo y ambicioso proyecto de la franquicia.