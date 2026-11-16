Nuevo James Bond confirmado: Robert Pattinson será el agente 007
Robert Pattinson se quedó con el icónico rol del agente 007 tras superar las pruebas de cámara. Amazon le ofreció un contrato por tres películas.
La incógnita se despejó en Hollywood. Robert Pattinson fue elegido para convertirse en el nuevo James Bond. El actor británico asumirá el codiciado rol del icónico agente 007 en la próxima producción que estará a cargo del aclamado director Denis Villeneuve.
La oferta económica, el contrato y la ventaja clave de Robert Pattinson
La decisión de la productora Amazon se terminó inclinando por Pattinson debido a una combinación de peso financiero y artístico. Según trascendió, al actor se le ofreció una importante suma de dinero y un compromiso más flexible de solo tres películas en su acuerdo contractual, a diferencia de los requerimientos de cuatro entregas que se contemplaban para otros finalistas.
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La elección de Pattinson es la que tiene más sentido financieramente para el estudio, ya que su probada capacidad de convocatoria en la taquilla internacional garantiza un fuerte respaldo de ventas. A esto se le suma un antecedente clave: Villeneuve y Pattinson trabajaron juntos recientemente en Dune III, un vínculo profesional que facilitó la sintonía para este nuevo y ambicioso proyecto de la franquicia.
La búsqueda de un nuevo 007 se había abierto luego de que los nombres barajados previamente —Jack O’Connor, Jack Lowden y Callum Turner— no terminaran de convencer a los ejecutivos de Amazon, lo que obligó a apostar por figuras de peso y absoluto reconocimiento global para relanzar la saga de espionaje.
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