La sorpresiva decisión de Coti Romero luego de separarse de Nacho Castañares

A su vez, Castañares se refirió a su ruptura con Coti durante una transmisión en vivo en su stream, donde explicó cómo fue el proceso de la separación: "Fue por decisiones en conjunto y más inclinado por ella, quien fue la que tomó la decisión. Pero si es para estar bien los dos y hacer algo que nos va a servir a ambos, yo siempre voy a estar de acuerdo", lanzó con una actitud comprensiva.

Coti Romero Nacho Castañares Nacho Castañares y Coty Romero, ambos ex Gran Hermano.

Aclarando aún más la situación, Nacho enfatizó: "Como se lo dije a ella y siempre traté de que sea así, si ella va a estar bien, yo acepto la decisión que ella tome. No hay nada más que eso. No hay más vuelta que eso. No es que alguno dejó de amar al otro, que alguno cagó al otro, que alguno no quiere estar más con el otro, que por suerte no se dijo nada de eso, pero aclaro que no es más que eso". Sus palabras parecen reflejar una postura de madurez, aceptando que, a veces, lo mejor para ambos es seguir caminos separados.

El silencio de ambos ante ciertos rumores y la forma en que han manejado la ruptura dan a entender que, aunque se acaba una etapa, ambos buscan lo mejor para su bienestar personal.

