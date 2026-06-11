Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO la Apertura del Mundial 2026 por Internet
Arranca este jueves el Mundial 2026, primero con 48 selecciones. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular
El Mundial 2026 pone primera este jueves 11 de junio con la fiesta inaugural con shows y sorpresas para todos los gustos y un doble cronograma de partidos, y para no perderse ningún detalle del inicio, los fanáticos deberán estar atentos a las opciones de pantalla.
La transmisión oficial de la FIFA comenzará en vivo desde el Estadio Ciudad de México a las 14:30 (hora de Argentina).
El megaevento [uede verse sin necesidad de Pack Fútbol o de pasar por plataformas Magis TV o la renovada LPF Play. La Apertura se televisa por TyC Sports, DSports, Telefe, además de la plataforma Disney+.
La jornada inaugural no dará respiro. La acción comenzará temprano con un imponente show artístico global, seguido de inmediato por los primeros dos partidos correspondientes al Grupo A, que prometen encender la competencia desde el primer minuto.
A qué hora es la Apertura del Mundial 2026 en México
El show de Apertura del Mundial 2026 en el estadio Ciudad de México tiene lugar desde las 14.30 horas de la Argentina, en la previa al partido inaugural entre México y Sudáfrica.
Cómo ver en vivo la Apertura del Mundial 2026 en México
La televisación estará a cargo de TyC Sports, DSports, Telefe. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
TyC Sports:
- Flow: Canales 22 (SD) y 101 (HD)
- DirecTV: Canales 629 (SD) y 1629 (HD)
- Telecentro: Canales 106 (SD) y 1018 (HD)
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
Telefe:
- Flow / Personal: Canal 10 (Servicio Clásico/Digital) y Canal 617 (en HD).
- Telecentro: Canal 12 (Servicio Digital).
- DirecTV: Canal 123 (SD) y 1123 (HD).
- TV Digital Abierta (TDA): Canal 36.1 (HD) y 36.2 (Móvil).
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