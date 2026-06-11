Adorni invirtió en Bitcoin con plata que encontró en la casa de su padre, pero la propiedad estaba hipotecada

El posteo de Adorni hecho en 2018 en el que confiesa que la casa de su padre estaba hipotecada

posteo adorni 2018 El posteo de Adorni de 2018

"Me encontré plata en el departamento de mi papá": la versión de Manuel Adorni sobre sus primeras inversiones

En el marco de la reciente presentación de sus declaraciones juradas rectificativas ante la Oficina Anticorrupción, oportunamente a días del Mundial 2026 y tras un mes de demoras y polémicas, Manuel Adorni brindó detalles inéditos sobre el supuesto origen de su patrimonio.

En una entrevista televisiva, el funcionario rompió el hermetismo y relató minuciosamente el supuesto camino financiero que lo llevó a construir su capital, el cual comenzó con un supuesto y por demás sorpresivo hallazgo familiar y se consolidó años más tarde mediante una fuerte apuesta a las criptomonedas.

Según el relato del propio funcionario, los primeros fondos de relevancia económica no provinieron de la actividad financiera formal, sino de una situación familiar imprevista a principios de siglo: un hallazgo, como si fuese un tesoro escondido.

"Mi primer dinero, por así decirlo, lo hago cuando fallece mi papá en el 2002, que es el dinero que nos encontramos con mi hermano en el departamento", relató el jefe de Gabinete.

A partir de ese capital inicial, Adorni explicó que continuó trabajando en el sector privado, conoció a su esposa, se casaron y decidieron unificar todos sus ahorros para buscar nuevas alternativas de inversión en un mercado local históricamente inestable.

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La apuesta al Bitcoin: una ganancia de 300.000 dólares, según Manuel Adorni

El verdadero salto patrimonial llegó una década después, cuando el exvocero decidió incursionar en un mercado que, por aquel entonces, era mirado con desconfianza por el común de los inversores. Dijo que en 2013 comenzó a investigar el ecosistema cripto y en 2014 decidió volcar una parte sustancial de sus ahorros en la compra de activos digitales.

"Eran otras cosas de hace 13 años atrás. De hecho, en aquel momento mi mujer no estaba muy de acuerdo, era algo medio abstracto" , recordó Adorni.

Al ser consultado sobre el monto exacto de la operación, detalló de manera precisa el balance familiar, y sostuvo: "Invertimos aproximadamente unos 200 mil dólares y ganamos aproximadamente unos 300 mil dólares".

"La manera de escaparte de la política era ahorrar en negro"

El tramo más controvertido de su declaración llegó cuando el periodista le preguntó de forma directa por qué esos montos no habían sido declarados ante el fisco en su momento. Lejos de esquivar la pregunta, Adorni justificó la evasión impositiva como un mecanismo de defensa frente al Estado.

"No lo declaramos porque la manera de escaparte de la política, de la vieja política, antes era ahorrando en negro. Esto lo sabe el 99% de los argentinos que tuvieron la suerte de poder tener un ahorro. No se me hubiese nunca ocurrido ahorrar en blanco, menos aún en aquellos años", sentenció el jefe de Gabinete de forma tajante.

Con esta revelación, el funcionario buscó normalizar la informalidad fiscal de su pasado, argumentando que mantener el dinero por fuera del circuito legal era la única alternativa viable para preservar el valor del esfuerzo familiar frente a los vaivenes económicos de la gestión pública anterior.