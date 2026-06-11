Marco Senesi es el jugador 26 de la Selección Argentina

El objetivo de Scaloni y su cuerpo técnico es que el jugador se acople lo más rápido posible a los entrenamientos y logre la puesta a punto ideal junto al resto del grupo. La mira está puesta íntegramente en el ansiado debut del equipo nacional, programado para el próximo martes 16 de junio frente a Argelia, en lo que será el inicio del sueño en el Mundial 2026.