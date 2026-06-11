Marco Senesi es el jugador 26 de la Selección Argentina
El defensor Marcos Senesi fue convocado a la Selección Argentina para reemplazar al lesionado Leonardo Balerdi en la inminente Copa del Mundo.
Tras confirmarse la baja de Leonardo Balerdi por lesión, el entrenador Lionel Scaloni decidió que Marcos Senesi sea su reemplazante oficial. De esta manera, el talentoso defensor central zurdo se incorpora rápidamente a la Selección Argentina para disputar el Mundial 2026 que ya está en marcha.
La llegada de Marcos Senesi a la concentración
El defensor de 29 años, que recientemente fue presentado como flamante refuerzo del Tottenham inglés, recibió el llamado más esperado este jueves. Según informaron las vías oficiales, el zaguero emprenderá su viaje en las próximas horas rumbo a Kansas, Estados Unidos, para sumarse de inmediato a la delegación albiceleste.
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El objetivo de Scaloni y su cuerpo técnico es que el jugador se acople lo más rápido posible a los entrenamientos y logre la puesta a punto ideal junto al resto del grupo. La mira está puesta íntegramente en el ansiado debut del equipo nacional, programado para el próximo martes 16 de junio frente a Argelia, en lo que será el inicio del sueño en el Mundial 2026.
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