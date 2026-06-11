Vuelve Popstars a Telefe: quiénes son los tres jurados confirmados
El canal de las pelotas lanzó un nuevo anticipo de Popstars, el reality que promete revolucionar la pantalla muy pronto. ¡Falta cada vez menos!
¡Cada vez falta menos! Telefe lanzó un nuevo anticipo de Popstars, el histórico reality que prepara su gran regreso a la televisión abierta y su debut en el streaming de la mano de Disney+. Aunque el debut sigue sin fecha confirmada, el canal ya oficializó el jurado que evaluará a los participantes.
Tal como había anticipado Ángel de Brito, el exigente tribunal encargado de formar la próxima banda pop estará integrado por Ángela Torres, Nicki Nicole y el productor mexicano Carlos García.
La gran apuesta de esta temporada es el desembarco en Disney+, que sumará contenido exclusivo del backstage y el día a día de los ensayos. Con la conducción de Nico Vázquez y la producción conjunta de Telefe y RGB Entertainment, el show promete ser un éxito.
Además, la influencer Sofía Gonet se suma al equipo para liderar el universo digital y transformar el reality en una verdadera experiencia multiplataforma.
Popstars, el reality pionero
Popstars es el "padre" de los reality shows musicales modernos. Aunque hoy estamos acostumbrados a formatos como La Voz o American Idol, este programa fue el pionero en mostrar no solo el talento, sino el proceso de fabricación de una banda de pop desde cero.
A diferencia de otros concursos donde se busca a un solista, el fin de Popstars es reunir a un grupo de personas (generalmente 5) que tengan química, talento y una imagen que funcione en conjunto. El premio no es solo ganar, sino grabar un disco, filmar videoclips y realizar giras nacionales.
En nuestro país, el programa fue un fenómeno social a principios de los 2000, gestionado por la productora RGB, de donde salieron Bandana y Mambrú.
Para esta nueva edición en Telefe, el canal busca repetir la fórmula, pero adaptada a la era digital. Las inscripciones se abrieron hace varias semanas para mujeres de entre 18 y 25 años, manteniendo la esencia de formar un grupo pop que logre conquistar la industria musical actual.
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