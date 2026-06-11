A qué hora ver la nueva gala de Gran Hermano: qué pasa esta noche
El reality show de Telefe tendrá su última emisión a cargo de Santiago del Moro este jueves, antes de la eliminación del lunes. ¿Qué pasa hoy en GH?
Este miércoles se llevó a cabo una nueva gala de nominación en una casa de Gran Hermano Generación Dorada que está que arde. Con la conducción de Santiago del Moro, el reality show de Telefe volvió a tener una emocionante noche, donde siete jugadores quedaron nominados y otros dos subieron por decisión de "Cola", el líder.
De esta manera, Cinzia Francischiello, Franco Zunino, Campanita, Sol Abraham, Yipio Pintos, Luana Fernández y Nigro fueron expuestos al voto del público. A ellos, se les sumó Majluf y Andrea del Boca, por determinación del líder de la semana, quien alegó cuestiones de "juego" para elegirlas.
Hoy, la pantalla de Telefe tendrá una nueva emisión que promete más emociones y sorpresas.
A qué hora y cómo ver Gran Hermano Generación Dorada
Gran Hermano se podrá ver este jueves, desde las 22:15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
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