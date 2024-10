La verdad del enfrentamiento de Wanda Nara y L-Gante: "No fue por Mauro Icardi"

“La China y Elián grabaron un tema en su momento, yo te conté acá que a Wanda no le había gustado nada eso, ella lo sintió como una traición por varias cosas”, afirmó el conductor.

“Primero que ella define a L-Gante como su amigo y un amigo no hace esas cosas de establecer vínculo con una persona que le hizo mal a su amiga y Elián lo hizo porque en ese momento no estaban bien las cosas con Wanda, la verdad es que lo hizo para mojarle la oreja”, agregó.

lgante wanda china suarez

“Wanda lo sintió como una traición porque ella hizo muchas cosas por él y L-Gante en su momento le pagó de la peor manera esas ayudas, sobre todo cuando estuvo detenido viviendo su peor momento”, dijo.

Y afirmó: “Lo loco es que más allá de eso que pasó que para mí iba a implicar un quiebre no sucedió porque volvieron a verse, de hecho Wanda lo llevó a Bake Off hace pocos días pero desde ahí se pudrió todo de nuevo”.

Qué dijo L-Gante sobre Wanda Nara en el programa de Susana Giménez

La diva de los teléfonos le preguntó al cantante de cumbia 420 si está enamorado de la mediática. "No, pasaron muchas cosas...", sostuvo entre risas.

wanda nara l-gante

"Pasa que está Icardi en la casa, ¿qué te va a decir? Mirá si va a decir algo y después tiene que ir a su casa y está el marido", expresó Elián cuando Susana le dijo que ella niega una relación entre ambos.

"Es una gran mujer, una gran mamá", destacó Valenzuela sobre Wanda. Sin embargo, aseguró que ya no pasa nada entre ellos y sentenció: "No me voy a dejar pelotudear más por gente más grande que yo que tendría que tener las cosas más claras".