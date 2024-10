Qué dijo L-Gante sobre Wanda Nara en el programa de Susana Giménez

"Pasa que está Icardi en la casa, ¿qué te va a decir? Mirá si va a decir algo y después tiene que ir a su casa y está el marido", expresó Elián cuando Susana le dijo que ella niega una relación entre ambos.

lgante wanda susana.mp4

Sobre la foto del beso que trascendió hace unos días, L-Gante dijo que fue a la salida de un boliche, pero meses atrás. "Pintó Catedral", señaló, en relación a que la imagen fue tomada en Luján, cerca de la Basílica.

"Es una gran mujer, una gran mamá", destacó Valenzuela sobre Wanda. Sin embargo, aseguró que ya no pasa nada entre ellos y sentenció: "No me voy a dejar pelotudear más por gente más grande que yo que tendría que tener las cosas más claras".

Qué había dicho Wanda Nara con Susana Giménez sobre L-Gante

Susana Giménez, la semana pasada, le preguntó a Wanda por los rumores de romance con L-Gante. Ella desmintió todo e incluso contó que ahora el músico la bloqueó.

"Me bloqueó, no le gustó como lo editaron, lo editaron mucho. Me dijo de todo", reconoció Wanda respecto a su aparición en el programa Bake Off Famosos.

El cantante participó de uno los episodios del reality de cocina y hasta se besó con Andrea del Boca, en una situación que se volvió viral en las redes sociales.