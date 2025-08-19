Lali Espósito y la Joaqui sorprendieron con un anuncio en medio de las grabaciones de La Voz Argentina

Después de esto, Joaqui sumó: "Yo tengo una teoría. Es igual a la de camioneta grande, para mí son medio pit... corto si tenés que tener cinco cadenas de oro en el cuello". Ante esto, La Tía Sebi hizo una observación que desató la risa de todos. "Me mata que Luck Ra cayó en una camioneta que más grande no puede ser", dijo el influencer.

"No, no, no,no. Él no la maneja, mí hombre maneja un Smart. Saquen sus conclusiones, perras", dijo La Joaqui entre risas y muy divertida con todo lo que estaba sucediendo al aire. Como era de esperarse, este clip se volvió viral en las redes sociales y los usuarios no tardaron en dejar sus opiniones al respecto.