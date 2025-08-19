Lali Espósito y la Joaqui sorprendieron con un anuncio en medio de las grabaciones de La Voz Argentina
Ambas cantantes son parte del reality de música de Telefe, por lo que aprovecharon su conexión pública para anunciar su tema juntas.
Luego de varias especulaciones y pasar días compartiendo varias imágenes y videos en sus redes sobre su próxima colaboración, la Joaqui confirmó con quién estrenará su nueva canción. Según lo que reveló se trata de Lali Espósito, su colega en La Voz Argentina y compartió un adelanto de lo que se podrá ver.
La compositora compartió en su perfil oficial un pequeño fragmento del video en el que se la puede ver con un look rojo combinado con lentes blancos. En tanto, tras su aparición llega Lali Espósito por una puerta antigua luciendo un pantalón negro, camisa blanca de seda y un tapado.
Y, si bien no se escucha parte de la canción, sino que solamente se ve la fecha de estreno 20/08, la Joaqui comentó a la publicación lo que puede ser un posible nombre. Lo único que añadió al video fue la frase: "Tu mujer".
El comentario de la Joaqui sobre Luck Ra que se volvió viral
Luck Ra y La Joaqui son una de las parejas más queridas por la gente. Día a día, los cantantes consolidan su relación y se muestran muy enamorados. En esta oportunidad, el cordobés estuvo de invitado a Rumis, el programa de streaming del que forma parte la cantante.
Durante la transmisión, hablaron de todo un poco y las risas no faltaron. Sin embargo, sin querer, protagonizaron una divertida situación, que se volvió viral en las redes sociales. Mientras charlaban sobre la pregunta "¿Cuánto pagarías por esta prenda?", Luck Ra abrió un debate. "Para mí comprarse joya, tipo cadenón, me parece una boludez", comenzó diciendo Facundo.
Después de esto, Joaqui sumó: "Yo tengo una teoría. Es igual a la de camioneta grande, para mí son medio pit... corto si tenés que tener cinco cadenas de oro en el cuello". Ante esto, La Tía Sebi hizo una observación que desató la risa de todos. "Me mata que Luck Ra cayó en una camioneta que más grande no puede ser", dijo el influencer.
"No, no, no,no. Él no la maneja, mí hombre maneja un Smart. Saquen sus conclusiones, perras", dijo La Joaqui entre risas y muy divertida con todo lo que estaba sucediendo al aire. Como era de esperarse, este clip se volvió viral en las redes sociales y los usuarios no tardaron en dejar sus opiniones al respecto.
