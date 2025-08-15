Cambio en Telefe con La Voz Argentina: a qué hora sale hoy viernes y cómo sigue el programa

Es que por el éxito que viene teniendo, desde hace unas semanas Telefe cambió su programación para sumar al viernes como día para el programa que conduce Nico Occhiato, que inicialmente iba de domingo a jueves. La única diferencia es que, mientras el resto de las emisiones son 21.45 horas, la última de la semana sale 15 minutos antes, es decir a las 21.30.

A qué hora ver La Voz Argentina

Las Batallas de La Voz Argentina se podrán ver este viernes desde las 21.30 horas, bajo la conducción de Nico Occhiato, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe y de Luzu TV.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, donde transmiten 24 horas la casa en vivo.