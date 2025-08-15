Cambio en Telefe con La Voz Argentina: a qué hora sale hoy viernes y cómo sigue el programa
El exitoso reality de canto cierra la semana con una nueva gala que se espera repleta de emociones y no se descarta alguna que otra sorpresa.
La Voz Argentina 2025 ha iniciado su emocionante fase de los "Knockouts", marcando la tercera etapa del certamen, y luego de un jueves sin gala, el reality de canto regresa este viernes con una nueva emisión por Telefe, pero con un leve cambio en el horario.
El pasado domingo, con el cierre de las "Batallas", los jurados tuvieron la tarea de equilibrar la cantidad de participantes en sus equipos. La única excepción fue Lali Espósito, quien realizó un "robo" adicional al permitido.
Esto implica que, en la nueva etapa, Lali deberá eliminar a un concursante extra en comparación con sus colegas, lo que añade un elemento de tensión a su equipo.
La fase de los "Knockouts" mantendrá el mismo horario que las "Batallas" y seguirá un formato similar, pero con una diferencia clave: los participantes de un mismo equipo interpretarán dos canciones distintas para definir quién continúa en la competencia, en lugar de cantar el mismo tema.
La expectativa por esta nueva etapa del reality es alta, reflejada en las buenas cifras de rating que el programa ha mantenido. A pesar del malestar generado entre los seguidores por la suspensión del jueves, los fans podrán reencontrarse con La Voz Argentina este viernes, ya que la emisión regresará a su horario habitual.
Es que por el éxito que viene teniendo, desde hace unas semanas Telefe cambió su programación para sumar al viernes como día para el programa que conduce Nico Occhiato, que inicialmente iba de domingo a jueves. La única diferencia es que, mientras el resto de las emisiones son 21.45 horas, la última de la semana sale 15 minutos antes, es decir a las 21.30.
A qué hora ver La Voz Argentina
Las Batallas de La Voz Argentina se podrán ver este viernes desde las 21.30 horas, bajo la conducción de Nico Occhiato, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe y de Luzu TV.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, donde transmiten 24 horas la casa en vivo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario