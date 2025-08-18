A qué hora ver hoy lunes La Voz Argentina y cómo sigue el programa
Los participantes se encuentran con un nuevo desafío y darán lo mejor que tienen para poder continuar en el reality.
La Voz Argentina está al rojo vivo y los participantes están disputando la etapa de "Los Knockouts", un nuevo desafío que los pondrá a prueba y hará que den lo mejor de ellos para poder ser elegidos y seguir en el reality de canto.
El jurado integrado por Soledad Pastorutti, Miranda!, Luck Ra y Lali Espósito seguirán trabajando, aunque cada vez se tendrán que poner más estrictos a la hora de ver la actuación de los cantantes.
Los Knockouts marcan un punto de inflexión en el show de talentos. En esta fase, dos participantes del mismo equipo se enfrentarán cantando una canción cada uno. Será el turno de su respectivo coach decidir quién continúa en el certamen.
Al igual que en la etapa anterior de Las Batallas, los otros coaches tendrán la oportunidad de "robar" hasta dos participantes eliminados de otros equipos, lo que añade un elemento de estrategia al formato.
Una de las grandes novedades de esta temporada de La Voz Argentina es la incorporación de los co-coaches. Por primera vez en la historia del programa, estos referentes de la música actual no solo ayudarán a preparar a los concursantes, sino que también estarán presentes en el escenario principal, acompañando a los coaches a la hora de tomar las difíciles decisiones.
A qué hora y cómo ver La Voz Argentina
La Voz Argentina y sus Knockouts se podrán ver este lunes, desde las 21.45 horas, bajo la conducción de Nico Occhiato, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe y de Luzu TV.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, para que nadie se pierda la perfomance de los cantantes que siguen en juego.
