Lali Espósito se quebró en vivo en La Voz Argentina al hablar de su carrera artística

Los participantes de La Voz Argentina interpretaron el tema “Shoop shoop song” y dieron un gran show, algo que fue destacado por los cinco jurados y Lali tuvo la difícil tarea de elegir a uno. “Quiero felicitarlos. Me siento absolutamente representada por lo que trajeron al escenario, porque yo estoy en esta silla no más porque me dedico a entrenar, no es por mi voz, yo no soy eso solamente”, comenzó diciendo la cantante y jurado del certamen.