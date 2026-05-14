El antes de Sofía Gonet: las imágenes que impactaron en redes
Aparecieron antiguas imágenes de Sofía “La Reini” Gonet y no pasaron desapercibidas. Los detalles en la nota.
Sofía “La Reini” Gonet vive uno de los momentos más importantes de su presente profesional. Luego de destacarse en MasterChef Celebrity, la influencer confirmó que será parte de Popstars, el famoso reality que regresará con un formato renovado y una fuerte apuesta al contenido digital. Con una imagen cada vez más consolidada, su nombre gana cada vez más peso dentro del universo de las redes sociales.
En paralelo, durante los últimos días comenzaron a circular en Instagram y TikTok distintas fotos antiguas de Sofía Gonet que rápidamente despertaron repercusión entre sus seguidores. En aquellas imágenes se la podía ver con el pelo rubio y una estética mucho más descontracturada, muy diferente al perfil actual con el que se convirtió en “La Reini”. La comparación abrió el debate en redes sobre las transformaciones de los creadores de contenido y la construcción de identidad dentro del mundo digital.
El antes y la evolución de Sofía Gonet
El gran salto de popularidad para Sofía llegó gracias a su paso por MasterChef Celebrity. En el certamen logró mostrarse cercana, espontánea y auténtica, características que le permitieron conectar con una audiencia más amplia y que incluso la llevaron a ser nominada como revelación en los premios Martín Fierro. A partir de esa exposición comenzaron a aparecer nuevas propuestas vinculadas a la televisión y al entretenimiento.
Más allá del cambio de look, el crecimiento de Sofía Gonet también refleja una estrategia profesional cada vez más sólida. Entre colaboraciones con marcas, presencia permanente en redes y nuevos desafíos mediáticos, La Reini continúa afianzándose como una de las influencers con mayor proyección del momento.
Sofía Gonet mostró el detrás de escena de su incorporación a Popstars
Por otra parte, a través de una publicación en Instagram en colaboración con Telefe, Gonet compartió su emoción por formar parte de la nueva apuesta de la señal. Además, acompañó el anuncio con una producción inspirada en el Y2K, la era de los dos mil.
“Me llegó la hora de cumplir un sueño y ser parte de Popstars. Se viene una experiencia increíble y la vamos a vivir juntos desde las redes! Que esperás para anotarte? Podes hacerlo en mitelefe.com y estén atentos a más novedades!”, escribió la influencer.
Finalmente, en otro clip que difundió en sus redes, Gonet compartió el detrás de escena de su mega producción y dio un pequeño adelanto de su rol como creadora de contenido para Telefe.
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