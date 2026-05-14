El antes de Sofía Gonet: las imágenes que impactaron en redes

“Me llegó la hora de cumplir un sueño y ser parte de Popstars. Se viene una experiencia increíble y la vamos a vivir juntos desde las redes! Que esperás para anotarte? Podes hacerlo en mitelefe.com y estén atentos a más novedades!”, escribió la influencer.

Finalmente, en otro clip que difundió en sus redes, Gonet compartió el detrás de escena de su mega producción y dio un pequeño adelanto de su rol como creadora de contenido para Telefe.