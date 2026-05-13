Vuelven las lluvias al AMBA y arruinarán el fin de semana: qué día se espera una tarde tormentosa
De acuerdo a indicaciones del sitio Meteored, el arranque del próximo fin de semana estará empañado por lluvias y tormentas en Buenos Aires.
Después de algunas jornadas frías y con total ausencia de precipitaciones, los pronosticadores no tienen las mejores noticias para los habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA): las lluvias tienen fecha de regreso para porteños y bonaerenses.
Por ello, se recomienda estar pendientes a los datos brindados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y los distintos portales climáticos.
Cuándo vuelven las lluvias al AMBA
De acuerdo a lo señalado por el sitio Meteored, el inicio del fin de semana se verá empañado por lluvias de variada intensidad, que tendrán lugar predominantemente durante la tarde. De este modo, se esperan las precipitaciones para el día sábado, lo que -además- vendrá acompañado por una fuerte baja en las temperaturas.
Feroz baja de temperaturas
Tras un sábado inestable, las temperaturas descenderán, pudiendo registrarse mínimas de sólo 6° tanto el domingo 17 de mayo, como el martes 19. En tanto, las máximas de las próximas jornadas rondarán los 15°, lo que indica que se avecina una ola de frente frío para la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense.
Recomendaciones del SMN por las lluvias en el AMBA
- Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.
- Salí solo si es necesario.
- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y aléjate de puertas y ventanas.
- Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento.
- Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.
- Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario