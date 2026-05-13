Vuelven las lluvias al AMBA y arruinarán el fin de semana: qué día se espera una tarde tormentosa

Cuándo vuelven las lluvias al AMBA

De acuerdo a lo señalado por el sitio Meteored, el inicio del fin de semana se verá empañado por lluvias de variada intensidad, que tendrán lugar predominantemente durante la tarde. De este modo, se esperan las precipitaciones para el día sábado, lo que -además- vendrá acompañado por una fuerte baja en las temperaturas.