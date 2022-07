Viral de Lali Espósito: el fernet para entender por dónde pasa la felicidad

"La primera vez que probé el fernet... bueno, no me acuerdo, fue hace muchos años, me acuerdo que al principio me pareció rarísimo, 'por qué la gente toma esto'....", comienza afirmando Lali.

Y cierra: "No sé, debo haber tenido 19, 20 años, quizás a los 20 entré en el mundo del fernet y me costó dos tragos darme cuenta que no había sido feliz hasta ese momento, hasta ese primer trago, me encanta".