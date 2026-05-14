Impresionante operativo en Fuerte Apache por dos bandas narco que se disputan a tiros el territorio

operativo fuerte apache Video: X/@gabrielediego

Las requisas fueron impulsadas por un enfrentamiento ocurrido en el barrio la semana pasada, en el que hubo balaceras que dejaron varios heridos, entre ellos un vecino del barrio que no tenía relación alguna con el conflicto.

El hombre de 68 años recibió un disparo en una pierna y tuvo que recibir asistencia médica. Afortunadamente, ya se encuentra fuera de peligro.

Según informó el diario bonaerense Primer Plano, fueron más de 30 disparos en distintos sectores del complejo habitacional. Además, resultaron baleados dos jóvenes de 23 y 30 años, que debieron ser internados. Según indicaron fuentes oficiales a ese medio, los dos últimos cuentan con antecedentes penales y son investigados en el marco de la causa.

En ese contexto, la justicia inició una investigación que derivó en los allanamientos realizados durante la madruga de este jueves en el barrio Ejército de los Andes, de Ciudadela.

Según trascendió, son dos bandas de delincuentes que se disputan el poder territorial en el barrio Ejército de Los Andes, en Ciudadela. Además de bunkers narco, también se dedican a realizar entraderas y secuestros extorsivos en la zona de Tres de Febrero.

Durante los procedimientos se secuestraron armas de fuego y hubo detenidos, aunque hasta el momento no trascendió la cifra exacta de sospechosos capturados.

Mientras continúan con las requisas, la zona fue rodeada por retenes policiales divididos en postas en las que los efectivos inspeccionan a todos los autos que salen del área en el que se está trabajando.