Las mejores imágenes del festejo de cumpleaños de Wanda Nara

En sus historias de Instagram, el cumbiero mostró algo de la ambientación del lugar, destacándose un piso luminoso al mejor estilo Fiebre de sábado por la noche, una barra de tragos y también, un cartel led que en blanco avisaba que era el cumpleaños de la “Bad Bitch”, tal es el título de la primera canción que la mediática lanzó en su efímera faceta como cantante.

Elián Valenzuela, tal es el nombre real del cantante, también republicó en sus stories un video que subió la periodista Majo Martino, invitada a la fiesta. Allí se lo veía a L-Gante parado sobre una tarima y entonando la canción “Perrito malvado”, la cual registró en compañía de Pablo Lescano allá por el 2021. “Y baila toda la genteee, daleee”, arengó al ritmo de su cumbia 420.

Un rato después, subió una foto con la cumpleañera, en la que los dos lucen sonrientes y abrazados. “Linda, te merecés todo”, escribió él sobre la imagen, en tono romántico.

Antes del festejo, un móvil de LAM esperó a la mediática y en diálogo con Ángel de Brito quiso saber cuánta gente había invitada a su fiesta, de qué se trataba todo y Wanda dijo que no sabía cuántos invitados había. “Casi todo lo armaron mis amigos. Estuvo Elián a cargo de gran parte de lo que va a pasar ahora. Y fueron invitando a muchos amigos míos. La verdad es que yo no armé nada. Hoy me llamaron del barrio y había cosas que no sabía”, dijo. En ese punto, el conductor la dejó ir. “Wanda, otro día hablamos, te mando un beso”, la despidió y Nara respondió con un saludo con la mano antes de poner su automóvil en primera y avanzar. “Todo lo que diga Wanda es mentira, ya sé...”, fustigó de Brito con la mediática ya fuera de aire y como para redondear lo que había sido la entrevista.