Mauro Icardi y la China Suárez no pudieron viajar a Estambul: ¿fue culpa de Wanda Nara?

china suarez icardi

En paralelo a los proyectos comerciales y los traspiés logísticos, la batalla legal entre Icardi y Wanda Nara atraviesa su etapa más crítica. La defensa de la conductora ha decidido elevar sus exigencias ante el juez Hagopian, solicitando sanciones económicas de gran magnitud por presuntos incumplimientos en la crianza y educación de las hijas que tienen en común.

La situación judicial se agrava con nuevos pedidos de penalización que se suman a reclamos anteriores. “Desde la defensa de Wanda Nara se pedirá al juez Hagopian una multa de 100 millones de pesos contra Icardi por no llevar a las niñas a la psicóloga se suma a la multa de 150 millones de pesos por los tres días que faltaron al colegio y no hicieron la tarea”, informó la periodista. En total, la suma de las multas solicitadas por la mediática asciende a cifras astronómicas, enmarcando este conflicto en un escenario de tensión absoluta donde las decisiones personales y los negocios parecen mezclarse de forma inevitable.