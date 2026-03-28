Duro golpe para Mauro Icardi: la resolución judicial que afecta de lleno su relación con sus hijas

La presentación quedó asentada en un escrito judicial impulsado por Ana Rosenfeld, representante legal de la empresaria, donde se detallan distintos aspectos vinculados a los últimos días compartidos. Si bien en el documento se contempla el pedido del delantero, también se remarcan situaciones que, desde esa parte, generaron preocupación.

Entre los puntos destacados, se hace hincapié en la asistencia escolar de las niñas. Según lo expuesto, durante el período en el que permanecieron con su padre no habrían asistido al colegio, algo que fue señalado de manera enfática. Desde la postura de Wanda, este tipo de interrupciones no deberían producirse, ya que considera fundamental mantener la continuidad educativa sin excepciones.