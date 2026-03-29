Wanda Nara fue escrachada junto a su novio en un tren de Japón por una mala actitud

Lo que se perfilaba como una travesía idílica y de relax por las tierras del Sol Naciente ha derivado en un conflicto de escala internacional para Wanda Nara. En esta oportunidad, la empresaria no es noticia por sus recurrentes idas y vueltas sentimentales, sino por un comportamiento en la vía pública que fue severamente cuestionado. El escenario de la polémica fue el emblemático tren bala japonés, donde la mediática protagonizó un episodio que rompió con todas las normas de etiqueta locales.