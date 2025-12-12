Laurita Fernández sorprendió al mostrarse a los besos con un hombre en el recital de Shakira

La presencia de Laurita Fernández en el recital de Shakira generó un inesperado revuelo luego de que se difundiera un video en el que se la ve besándose y abrazándose con un hombre cuya identidad no trascendió. La información salió a la luz en La mañana con Moria por la pantalla de eltrece, donde el periodista Gustavo Méndez contó que la conductora asistió acompañada y que durante todo el concierto se mostró en una actitud muy cercana con su acompañante, sin intención de ocultarse entre la multitud.