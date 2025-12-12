Laurita Fernández sorprendió al mostrarse a los besos con un hombre en el recital de Shakira
La conductora fue captada muy acaramelada en pleno show y aclaró que no se trata de un nuevo novio, sino de un “chongo”
La presencia de Laurita Fernández en el recital de Shakira generó un inesperado revuelo luego de que se difundiera un video en el que se la ve besándose y abrazándose con un hombre cuya identidad no trascendió. La información salió a la luz en La mañana con Moria por la pantalla de eltrece, donde el periodista Gustavo Méndez contó que la conductora asistió acompañada y que durante todo el concierto se mostró en una actitud muy cercana con su acompañante, sin intención de ocultarse entre la multitud.
Según detalló al aire, la pareja cantó junta, se abrazó constantemente y se mantuvo unida de principio a fin: “Laurita Fernández con nuevo chongo en el recital de Shakira, a los besos, abrazada, cantando las canciones, no se separaban”. Moria Casán no dejó pasar la oportunidad de analizar el gesto y lanzó un comentario que encendió el estudio: “Entonces quería que se supiera, porque si está con el chongo ahí, blanqueó”.
Mientras tanto, de fondo se veía la imagen proyectada de Laurita abrazada al hombre en cuestión, tomada durante el show. La situación llamó aún más la atención porque es la primera vez que la actriz y presentadora aparece públicamente con alguien desde su separación de Peluca Brusca, lo que alimentó aún más el interés mediático. Méndez insistió en que no se trataba de algo casual: “Estaban a los chape limpios”, remarcó.
Ante la viralización del video, el panelista contó que se comunicó directamente con Laurita para despejar dudas, sobre todo porque en el último tiempo había sido vinculada sentimentalmente con dos nombres: el rugbier Lolo Martínez y el productor Emi Toper.
“Le pregunté: ¿estuviste con Lolo anoche? Me dijo que no. Le pregunté si fue con Emi Toper y tampoco”, relató en vivo. Fue entonces cuando la conductora decidió hablar y aclaró de manera contundente la situación. “Le pedí que contara quién era y me contestó: ‘No te puedo decir, pero no es novio, es chongo’”, afirmó Méndez. Para que no quedaran dudas, también explicó: “No es Lolo Martínez. No es Emi Toper. Es otra persona”.
Con su confirmación, Laurita dejó en evidencia que no busca ponerle etiquetas a su vínculo actual ni convertirlo en un romance formal. Su aparición en el recital, además, dejó entrever un clima relajado y una actitud más descontracturada en su vida personal luego de meses de mantener su perfil sentimental bajo reserva.
