¿Nació el amor? Las señales que alimentan el rumor entre Laurita Fernández y Martín Bossi

laurita martin bossi

El conductor también deslizó que el humorista, durante un período en el que la artista atravesaba una crisis con Peluca Brusca, enviaba a colegas mensajes con información sobre ella, un dato que al periodista le resultó significativo. La historia, que combina observaciones públicas, filtraciones y gestos que despiertan sospechas, todavía no tiene confirmación oficial.

Sin embargo, el clima de expectativa va en aumento. Para el periodista, la suma de señales no deja de construir la posibilidad de que el verano 2026 tenga a Laurita Fernández y Martín Bossi como una de las parejas más comentadas del espectáculo argentino.