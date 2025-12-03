¿Nació el amor? Las señales que alimentan el rumor entre Laurita Fernández y Martín Bossi
Imágenes, coincidencias y testimonios avivaron las versiones de un posible vínculo sentimental entre los protagonistas de La cena de los tontos.
El vínculo entre Laurita Fernández y Martín Bossi estuvo bajo la lupa durante gran parte del año debido a su intensa actividad laboral conjunta en La cena de los tontos, pero en las últimas horas la especulación tomó un tono distinto. En su programa, Juan Etchegoyen aseguró haber recibido información precisa, sostenida en registros fotográficos y comentarios del entorno de ambos artistas, que alimenta la sospecha de un romance en gestación.
La revelación generó revuelo, especialmente porque los protagonistas evitaron siempre pronunciarse sobre su vida privada durante la temporada. El periodista comenzó su informe con un tono enigmático, adelantando que se trataba de “dos famosos que trabajan juntos hace meses” y dejando entrever que lo que descubrió excedía lo estrictamente profesional.
Poco después, confirmó los nombres: Laurita Fernández y Martín Bossi. De inmediato, planteó la pregunta que atraviesa a la industria del espectáculo: ¿hay algo más que compañerismo entre ellos? Entre los indicios mencionados por Etchegoyen aparece una imagen tomada en La Bombonera hace aproximadamente un mes.
Según relató, se los vio “de la mano muy cómplices” en medio de un Boca–River al que Laurita asistió con su padre. Que Bossi estuviera presente en ese mismo palco no pasó desapercibido para quienes ya sospechaban una cercanía mayor entre ambos. A eso se suma que compartirán nuevamente el escenario durante la temporada teatral que se aproxima, algo que, para el periodista, refuerza aún más la posibilidad de un vínculo afectivo.
Aunque Etchegoyen admitió que habló tanto con allegados de Fernández como de Bossi y que ambos entornos descartaron una relación, insistió en que la información que recibió es “contundente” y llega acompañada de fechas y detalles. Según él, personas cercanas a la bailarina aseguran que a Laurita le gusta Bossi, aunque no tienen intención de blanquear públicamente nada por el momento.
El conductor también deslizó que el humorista, durante un período en el que la artista atravesaba una crisis con Peluca Brusca, enviaba a colegas mensajes con información sobre ella, un dato que al periodista le resultó significativo. La historia, que combina observaciones públicas, filtraciones y gestos que despiertan sospechas, todavía no tiene confirmación oficial.
Sin embargo, el clima de expectativa va en aumento. Para el periodista, la suma de señales no deja de construir la posibilidad de que el verano 2026 tenga a Laurita Fernández y Martín Bossi como una de las parejas más comentadas del espectáculo argentino.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario