El descargo de Laurita Fernández por los rumores sobre "beboteo" a Nico Occhiato: qué dijo

La primera famosa señalada por los usuarios fue Julieta Poggio, quien se sintió muy mal con los mensajes de odio y el apodo “Tatiana”.

En el ciclo stream Rumis (La Casa), se mostró indignada por esos trascendidos y aseguró que con el conductor solamente se saludaron y no hubo ningún otro tipo de interacción. “Es refeo que me inventen algo así porque meterme en una relación, nada más alejado de mi vida”, comentó enojada.

En medio de su relato, la ex Gran Hermano se quebró e incluso contó que le mandó un mensaje a Flor Jazmín Peña, la novia de Occhiato para despejar cualquier conflicto.

“Me parece injusto, yo sé quién es (la persona que coqueteó con Nico) y no lo van a decir, y ya está, queda como que fui yo”, lamentó la rubia. Y, entre lágrimas, sumó: “No me gusta que me acusen de Tatiana, ni que me digan cosas horribles, ni tener que aclarar esto”.