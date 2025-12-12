Confirman que Laurita Fernández seguirá en canal 9 en 2026: todos los detalles
La conductora de “Bienvenidos a Ganar” había renunciado pero se arrepintió y seguirá el próximo año.
En las últimas semanas, explotaron los rumores sobre una posible ida de Laurita Fernández de El Nueve. En este sentido, algunos periodistas barajaron su nombre como una de las opciones para conducir La peña de morfi (Telefe). Sin embargo, la actriz parece haber recapacitado y continuaría en el canal en el que condujo Bienvenidos a ganar.
Según informó Juan Etchegoyen , la bailarina retornaría al ciclo de entretenimientos en 2026, una vez finalizada la temporada teatral de verano. "Quiero abrir el programa de hoy con una novedad importante que tiene que ver con un canal de aire y una conductora que había renunciado y ahora por lo que me cuentan se arrepintió y quiere quedarse”, arrancó diciendo el periodista.
"Ella dio una nota a Intrusos (América TV) donde dijo que sentía a su programa como un ciclo cumplido pero no sé si las propuestas que le llegaron no le convencieron o qué pero ya tuvo reunión para continuar en el canal", agregó el periodista.
“Quiero decir que esto está confirmado porque hablé con el gerente de programación del canal que me confirma que está famosa sigue al frente de su programa: estoy hablando de Laurita Fernández”, añadió Etchegoyen que luego dio más datos.
En ese sentido el periodista conyó que “Laurita seguirá en el nueve en todo el 2026, ya tiene todo apalabrado y la seguirá produciendo KUARZO. Laurita será reemplazada todo febrero por Hernán Drago y volverá en marzo, recordemos que se va a Mar del Plata a hacer temporada y en enero saldrán programas grabados”, dijo al respecto el comunicador.
Y concluyó: “Confirmado señores: hay Laurita Fernández para rato en el nueve y después de todo lo que se habló es una fuerte novedad”.
Además, recordó que la conductora viajará a Mar del Plata para hacer temporada teatral y que en enero saldrán al aire programas grabados. Por ahora, ni Laurita ni las autoridades del canal confirmaron oficialmente la noticia, pero se espera un anuncio en los próximos días
