Confirman que Laurita Fernández seguirá en canal 9 en 2026: todos los detalles

“Quiero decir que esto está confirmado porque hablé con el gerente de programación del canal que me confirma que está famosa sigue al frente de su programa: estoy hablando de Laurita Fernández”, añadió Etchegoyen que luego dio más datos.

En ese sentido el periodista conyó que “Laurita seguirá en el nueve en todo el 2026, ya tiene todo apalabrado y la seguirá produciendo KUARZO. Laurita será reemplazada todo febrero por Hernán Drago y volverá en marzo, recordemos que se va a Mar del Plata a hacer temporada y en enero saldrán programas grabados”, dijo al respecto el comunicador.

Y concluyó: “Confirmado señores: hay Laurita Fernández para rato en el nueve y después de todo lo que se habló es una fuerte novedad”.

Además, recordó que la conductora viajará a Mar del Plata para hacer temporada teatral y que en enero saldrán al aire programas grabados. Por ahora, ni Laurita ni las autoridades del canal confirmaron oficialmente la noticia, pero se espera un anuncio en los próximos días