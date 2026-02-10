¿Lo borraron? Maxi López deja el streaming tras su reciente debut en Olga

El exfutbolista, que había arrancado el año con distintos proyectos profesionales, se había sumado a uno de los canales de streaming más populares. Sin embargo, de acuerdo con lo que señaló “La Criti” a través de su cuenta de X, “en Olga no estaban contentos con el desempeño de Maxi López”. Además, explicó: “No fluye, le cuesta entrar en el código, al haber estado tanto tiempo fuera del pais hace que a veces hablen de gente y él no sepa quienes son. El comentario es que lo ven muy perdido”.