¿Lo borraron? Maxi López deja el streaming tras su reciente debut en Olga

El exjugador dejará el programa "Sería Increíble" luego de algunas participaciones y el equipo retomará su grilla habitual. ¿Qué pasó?

Maxi López quedó afuera del programa de streaming Sería Increíble, a poco más de un mes de haber iniciado su participación como columnista en Olga. Aunque su debut se había producido el 8 de enero y generó expectativa por su incorporación, en las últimas horas trascendió que no seguirá formando parte del ciclo y se conocieron detalles sobre las razones.

El exfutbolista, que había arrancado el año con distintos proyectos profesionales, se había sumado a uno de los canales de streaming más populares. Sin embargo, de acuerdo con lo que señaló “La Criti” a través de su cuenta de X, “en Olga no estaban contentos con el desempeño de Maxi López”. Además, explicó: “No fluye, le cuesta entrar en el código, al haber estado tanto tiempo fuera del pais hace que a veces hablen de gente y él no sepa quienes son. El comentario es que lo ven muy perdido”.

Después de varias semanas al aire, una intervención de Nati Jota terminó de confirmar su salida. Desde la producción optaron por retirarlo de las piezas promocionales del programa y este martes 10 de febrero, al exhibir una de las imágenes del ciclo, la conductora comentó: “En esa última lo cortaron a Maxi, me parece antipático la verdad”. Con tono irónico, agregó: “Qué bueno que estaba en la punta como cuando llevas a un novio a la familia, los novios a la punta para cortarlos”.

Pese a la situación, Nati Jota destacó la actitud de López durante su breve paso por el streaming y sostuvo: “Le mandamos un saludo a Maxi. Fue un divino con nosotros, es momento de decirlo. Se lo dijimos a él obviamente, pero fue predispuesto siempre, re buena onda”. Por el momento, no se precisó si la desvinculación respondió únicamente a una decisión interna de la producción o si existió un acuerdo entre las partes.

