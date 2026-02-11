El Chino Darín habló por primera vez del nacimiento de su hijo: "Experiencia gloriosa"

chino darin

Darín también despejó dudas sobre la decisión de que Dante naciera en España y no en Argentina. Aunque la posibilidad de un nacimiento en suelo rioplatense estuvo sobre la mesa, la prioridad fue la comodidad de la madre. “Entendí, en base a la experiencia de mi madre, que el chico nace donde la madre quiere y me pareció bien que fuera así, que ella se sintiera cómoda, en su tierra, que se hablara su idioma materno, que me parece que es importante. Hoy lo agradezco porque siento que todo se dio de una forma muy armoniosa“, explicó con sensatez.

La familia Darín en pleno, incluyendo a Ricardo, Florencia y Clara —quien ya había anticipado que se trataría de un varón—, se trasladó a Europa con antelación para recibir al nuevo integrante. Para el Chino, este nuevo vínculo apenas comienza a construirse, pero ya lo define como el desafío más importante de su existencia. Al ser consultado sobre si este es el papel de su vida, respondió: “Creo que sí, porque es para toda la vida y los demás son cosas que van quedando y que uno realiza en un momento particular. Esto es una construcción a futuro y con mucha paciencia y dedicación”.