El Chino Darín habló por primera vez del nacimiento de su hijo: "Experiencia gloriosa"
En medio de la emoción por la llegada de su primer hijo, el actor habló con los medios españoles y contó cómo se encuentran Úrsula Corberó y el bebé.
El pasado 9 de septiembre de 2025, Úrsula Corberó sorprendió al mundo digital con una imagen de su embarazo y una frase que se volvió viral: “Esto no es IA”. Tras meses de una dulce espera que mantuvo en vilo a sus seguidores y a los flamantes abuelos, Ricardo Darín y Florencia Bas, el ciclo se completó el pasado lunes 9 de febrero con el nacimiento del pequeño Dante en una clínica de la ciudad de Barcelona.
La noticia, confirmada inicialmente por medios españoles y ratificada por el entorno de la pareja, dio paso a las primeras declaraciones del Chino Darín. Visiblemente emocionado y con las huellas lógicas del cansancio, el actor compartió detalles de lo que describió como una travesía contrarreloj para no perderse el nacimiento de su hijo, dado que se encontraba en pleno rodaje en Buenos Aires.
El actor relató la intensidad de las últimas horas y el esfuerzo logístico que realizó para cruzar el Atlántico justo a tiempo. “No vengo durmiendo nada en estos días. Vienen siendo unos días muy intensos. Me escapé de Buenos Aires de un rodaje en el que estoy para pegarle a la fecha del parto y la verdad que salió todo fantástico”, confesó ante la prensa.
A pesar de la incertidumbre previa por sus compromisos laborales, el Chino logró estar presente en la sala de partos, una vivencia que lo marcó profundamente. Según sus propias palabras: “Soy muy afortunado. Pensé que no iba a poder venir y que no iba a poder estar en el parto, pero logré estar. Fue una experiencia gloriosa, muy fuerte, muy transformadora. Increíble”.
Respecto al estado de salud de Úrsula, el actor llevó tranquilidad al asegurar que, si bien está agotada por el esfuerzo, se encuentra en perfectas condiciones, enfocada en recuperar energías y en el cuidado del recién nacido.
Darín también despejó dudas sobre la decisión de que Dante naciera en España y no en Argentina. Aunque la posibilidad de un nacimiento en suelo rioplatense estuvo sobre la mesa, la prioridad fue la comodidad de la madre. “Entendí, en base a la experiencia de mi madre, que el chico nace donde la madre quiere y me pareció bien que fuera así, que ella se sintiera cómoda, en su tierra, que se hablara su idioma materno, que me parece que es importante. Hoy lo agradezco porque siento que todo se dio de una forma muy armoniosa“, explicó con sensatez.
La familia Darín en pleno, incluyendo a Ricardo, Florencia y Clara —quien ya había anticipado que se trataría de un varón—, se trasladó a Europa con antelación para recibir al nuevo integrante. Para el Chino, este nuevo vínculo apenas comienza a construirse, pero ya lo define como el desafío más importante de su existencia. Al ser consultado sobre si este es el papel de su vida, respondió: “Creo que sí, porque es para toda la vida y los demás son cosas que van quedando y que uno realiza en un momento particular. Esto es una construcción a futuro y con mucha paciencia y dedicación”.
