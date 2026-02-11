El fundador de Los Palmeras, Marcos Camino, pone fin a su carrera tras 50 años de trayectoria

El mundo de la música tropical se prepara para despedir a uno de sus arquitectos fundamentales. Este miércoles se formalizaría el retiro de Marcos Camino, el emblemático acordeonista y fundador de Los Palmeras, quien tras más de 50 años de trayectoria ininterrumpida ha decidido poner punto final a su etapa sobre las tablas. Esta decisión no solo representa un cierre personal para el músico, sino el fin de una era dorada para la cumbia santafesina y la cultura popular de toda la Argentina.