El jefe de la Policía de Santa Fe prometió "levantar las disponibilidades" y exigió a los efectivos "salir a la calle"

Maldonado también buscó aclarar los malentendidos que surgieron durante las jornadas previas respecto a quiénes estaban incluidos en las mesas de diálogo con el Ejecutivo. Al referirse a las negociaciones, el funcionario explicó: "Hubo una mala interpretación de que la negociación era solamente para los del lunes". Acto seguido, ratificó el cese de las medidas punitivas al sentenciar: "No va a haber más disponibilidades".

A pesar de los anuncios vinculados a la situación administrativa de los agentes, el foco central de la crisis —el aspecto económico— permaneció sin respuestas claras por parte de la autoridad policial. Al ser consultado por los cronistas en la ronda de prensa sobre la actualización de los haberes y la oferta del Gobierno, Maldonado optó por el silencio y se retiró de forma inmediata hacia el interior de la sede policial.

Antes de dar por finalizada su intervención, el jefe de la fuerza apeló al compromiso profesional de los uniformados para garantizar la cobertura en la vía pública. Pidió por favor que todos se pongan a disposición y con buena voluntad, para salir a la calle a trabajar, algo fue interpretado como un intento urgente por retomar el control de la seguridad ciudadana mientras la tensión salarial de fondo sigue latente.