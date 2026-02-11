Confirmaron un show de Shakira gratis a menos de tres horas de Buenos Aires: cuándo y dónde
La estrella colombiana cantará en las playas de Copacabana el 2 de mayo. Shakira parte del ciclo que ya llevó a Madonna y Lady Gaga a Río de Janeiro.
El misterio llegó a su fin. Tras especulaciones con nombres como Britney Spears, U2 y hasta AC/DC, se confirmó que Shakira dará un concierto gratuito en Brasil. El evento se realizará en Río de Janeiro, un destino que se encuentra a menos de tres horas de vuelo desde Buenos Aires, lo que promete una invasión de fanáticos argentinos.
La cantante colombiana firmó ayer el contrato con la productora Bonus Track, tras una larga negociación liderada por Luiz Oscar Niemeyer. De esta forma, la artista se suma a la lista de leyendas que pisaron la arena carioca en el marco del festival "Todo mundo no Rio".
¿Cuándo será el show gratuito de Shakira?
La fecha confirmada es el próximo 2 de mayo. Ese viernes, la artista barranquillera desembarcará con toda su banda y bailarines para ofrecer uno de los espectáculos más grandes de su carrera en términos de convocatoria.
¿Dónde se realizará el recital?
El escenario se montará en la mítica Playa de Copacabana. Este lugar se ha convertido en el epicentro de los mega eventos gratuitos en Sudamérica, siguiendo la estela del histórico show de Madonna en 2024 y el de Lady Gaga en 2025.
¿A qué hora empieza el espectáculo?
Según se informó, Shakira subirá al escenario puntualmente a las 21:45 horas. El evento contará con un show de apertura previo, aunque el nombre del artista telonero aún no ha sido definido por la organización.
¿Dónde ver el show de Shakira en vivo?
Para quienes no puedan viajar, el recital contará con transmisión en vivo a cargo de la cadena Globo. Se espera que la señal también habilite plataformas de streaming para que el concierto pueda verse en el resto de la región.
¿Qué es el festival "Todo mundo no Rio"?
Es una iniciativa cultural y turística bautizada "Todo mundo no Rio", patrocinada por la marca Corona. El objetivo es llevar a las arenas de Río a las figuras más importantes del pop mundial, consolidando a la ciudad como capital del entretenimiento.
El récord de Shakira y el auge latino
La presentación llega en un momento inmejorable para la música latina, tras el impacto de Bad Bunny en el Super Bowl. Además, la semana pasada Shakira ingresó nuevamente al Libro Guinness de los Récords como la artista latina con la gira de mayor recaudación de la historia, reafirmando su vigencia global.
La colombiana, que habla portugués fluido, tiene una larga historia de amor con el público brasileño, habiéndose presentado por primera vez en 1997 y siendo figura central del Rock in Rio 2011.
