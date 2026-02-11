Confirmaron un show de Shakira gratis a menos de tres horas de Buenos Aires: cuándo y dónde

¿Dónde ver el show de Shakira en vivo?

Para quienes no puedan viajar, el recital contará con transmisión en vivo a cargo de la cadena Globo. Se espera que la señal también habilite plataformas de streaming para que el concierto pueda verse en el resto de la región.

¿Qué es el festival "Todo mundo no Rio"?

Es una iniciativa cultural y turística bautizada "Todo mundo no Rio", patrocinada por la marca Corona. El objetivo es llevar a las arenas de Río a las figuras más importantes del pop mundial, consolidando a la ciudad como capital del entretenimiento.

El récord de Shakira y el auge latino

La presentación llega en un momento inmejorable para la música latina, tras el impacto de Bad Bunny en el Super Bowl. Además, la semana pasada Shakira ingresó nuevamente al Libro Guinness de los Récords como la artista latina con la gira de mayor recaudación de la historia, reafirmando su vigencia global.

La colombiana, que habla portugués fluido, tiene una larga historia de amor con el público brasileño, habiéndose presentado por primera vez en 1997 y siendo figura central del Rock in Rio 2011.