Las 9 mejores historias en Prime Video para celebrar el amor en San Valentín
Este 14 de febrero se celebra un nuevo día de San Valentín y nada mejor que una buena historia romántica para conmemorar el amor. Conocelas.
El amor es, quizás, el lenguaje más universal y a la vez el más personal que existe. No hay una única receta para sentirlo ni una sola forma de homenajearlo; se manifiesta en el silencio compartido de una amistad de años, en la pasión eléctrica de un nuevo romance o en la paz reparadora de quien elige celebrarse a sí mismo en soledad. En un mundo que a veces corre demasiado rápido, detenerse este 14 de febrero para reconocer los hilos invisibles que nos unen a los demás es un acto de rebeldía y de profunda ternura.
Celebrar el amor significa, sobre todo, validarlo tal cual lo sentimos hoy. Ya sea que estés atravesando el brillo de los primeros encuentros, la madurez de una relación consolidada o incluso la melancolía de un desamor que te está enseñando a crecer, cada etapa tiene su propia belleza. Lo importante no es cumplir con el ideal de las postales, sino encontrar ese refugio —sea en una persona, en un recuerdo o en una buena historia— que nos haga sentir que estamos exactamente donde debemos estar.
Para acompañar todas esas formas de vivir el amor, Prime Video propone una selección de películas y series que exploran los vínculos desde distintos lugares: romances intensos, relaciones complicadas, historias de crecimiento personal y comedias que se ríen del ideal romántico. Es una invitación a bajar las defensas y dejarse llevar por narrativas que, a través de la pantalla, nos recuerdan que, sin importar las circunstancias, el corazón siempre encuentra una manera de expresarse. Una guía pensada para encontrar qué ver este 14 de febrero:
Las 9 producciones románticas para ver en Prime Video
- Fleabag: Fleabag ofrece una mirada tan divertida como conmovedora a la mente de una mujer irónica, sexual y atravesada por el duelo, mientras se enfrenta a la vida moderna en Londres. A través de su humor ácido y sin filtros, la protagonista intenta sanar mientras rechaza a cualquiera que intente ayudarla, sosteniendo una fachada de seguridad que oculta una profunda desconexión emocional.
- La meta es el amor: Leah Caldwell, una brillante productora de televisión, está a punto de hacer historia al convertirse en la primera mujer en dirigir el principal noticiero matutino de Nueva York, cuando su ex pareja, Jarrett Roy, aparece para competir por el mismo puesto. Jarrett asegura haber cambiado tras leer el libro Relationship Goals, que también impacta en el círculo cercano de amigos de Leah y los lleva a replantearse su manera de vivir el amor. Mientras tanto, ella, enfocada en romper el techo de cristal, no está dispuesta a volver a creer en una relación, aun cuando la química entre ambos vuelve a surgir.
- Love Me Love Me (Estrena el 13 de febrero): Tras la muerte de su hermano, June se muda a Italia en busca de un nuevo comienzo. En su exclusiva escuela, se siente atraída por James, un chico carismático y problemático que participa en peleas clandestinas de MMA, pero comienza una relación con su mejor amigo Will, el estudiante ejemplar. A medida que las apariencias se desmoronan y salen a la luz secretos ocultos, June deberá enfrentarse a una decisión que pondrá a prueba sus sentimientos.
- Rojo, Blanco y Sangre Azul: Alex Claremont-Diaz, el hijo de la primera mujer presidenta de los Estados Unidos, y el príncipe Henry de Inglaterra parecen tenerlo todo, excepto una buena relación entre ellos. Su rivalidad de larga data se convierte en un escándalo público tras un incidente en un evento real que amenaza con afectar las relaciones entre ambos países. Obligados a fingir una tregua por sus familias y equipos, Alex y Henry comienzan a acercarse de manera inesperada, y lo que empieza como una amistad forzada termina transformándose en algo mucho más profundo.
- Contigo en el futuro: Carlos y Elena están a punto de firmar su divorcio cuando un excéntrico visitante les ofrece una segunda oportunidad: viajar en el tiempo a 1994, el año en que se conocieron. En ese regreso al pasado, ambos intentarán cambiar su historia y evitar su romance, atravesando situaciones tan divertidas como emotivas que los llevan a replantearse su relación y preguntarse si el amor está escrito o si puede reescribirse.
- Maxton Hall: Cuando Ruby, una estudiante becada, se convierte sin querer en testigo de un secreto explosivo en la exclusiva escuela Maxton Hall, James Beaufort, un arrogante heredero millonario, intenta comprar su silencio. A pesar de provenir de mundos muy distintos, el vínculo entre ambos se intensifica y los lleva a arriesgarlo todo por estar juntos. La serie cuenta con tres temporadas.
- La Idea de Ti: Basada en la aclamada historia de amor contemporánea del mismo nombre, La idea de ti sigue a Solène, una madre soltera de 40 años que inicia un romance inesperado con Hayes Campbell, el cantante de 24 años de la boy band más popular del mundo. Tras conocerse en un viaje a un festival de música, ambos comienzan una relación intensa que rápidamente se ve atravesada por los desafíos que impone la fama y la exposición pública, llevando a Solène a descubrir un mundo muy distinto al que imaginaba.
- Con todos menos contigo: Bea y Ben parecen la pareja perfecta, pero luego de una primera cita increíble, algo sucede y las cosas se enfrían, hasta que el destino los vuelve a cruzar en una boda en Australia y hacen lo que cualquier adulto sensato haría: fingir que son pareja.
- El Fin del Amor: Basada en el libro best-seller homónimo de Tamara Tenenbaum, El Fin del Amor es una serie de comedia dramática que sigue a Tamara (Lali Espósito), una filósofa de la cultura pop. Tras enfrentarse de manera inesperada con su crianza judía ortodoxa en Buenos Aires, decide dejar a su novio y rebelarse contra el concepto tradicional del amor romántico, del mismo modo en que antes había cuestionado su vida religiosa. La serie cuenta con dos temporadas.
