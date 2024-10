Los maltratos que sufrió Esmeralda Mitre de su madre Blanca

Esmeralda Mitre y el maltrato

“Yo dejé de trabajar para la mamá de Esmeralda en el 2022 después de una internación que tuve de ocho días, yo no sabía dónde estaba ni quién era por el golpe y ahí surgieron los problemas de salud que empezaron en su casa, yo quise cambiar una bombita de luz en el último tiempo y me caí, yo empecé a trabajar en el año 1989 en la casa de Blanca así que fueron casi 35 años trabajando para ellos, la mamá de Esmeralda es una persona que te clava el puñal por la espalda”, comenzó diciendo.

Luego, Eva agregó: "Yo sufrí muchas humillaciones de parte de ella y también de los inquilinos que le alquilaban a ella una parte de su casa. Blanca no tenía horarios y no quería ella que le falte nada. Me decía que haga cosas que ya estaban hechas, me trataban mal, me decían ´morochita´ y yo soy pobre pero no estoy educada de esa manera. A mi me tocaban 45 días de vacaciones y no los respetaba, yo vivía en Barrio Parque porque vivía en la casa de ella, no porque yo quiera sino por trabajo”.

“El peor momento con ella fue en un accidente con la camioneta que ella nos pedía que vayamos, nosotros no queríamos ir y nos obligó a ir. Quiso manejar ella y yo le dije que podía hacerlo pero no quiso. Ella me tiró para adelante, tenía la mitad del cuerpo levantando el asiento de la camioneta y cuando yo grito hizo marcha atrás para que yo me golpee, se me rompieron los ligamentos del hombro. Pensé muchas veces en denunciarla a Blanca porque lo que yo viví fue un calvario, ella levantaba la voz cada vez que yo iba a decirle algo y yo le tenía miedo a ella y a perder el trabajo”, sumó la ex empleada visiblemente angustiada.

Esmeralda Mitre

En esa misma línea, se refirió a una situación que vivió por primera vez: “Yo perdí a mi familia por estar con ella todo el tiempo y ni siquiera mi cumpleaños podía festejar, estuve a punto de perder a mi marido también. Mi familia aún me reprocha que los abandoné y me gusta poder contar esto, he sufrido muchísimo daño psicológico y físico, lo de la camioneta me traumó muchísimo, me dejaron sola y yo me curé sola, ella me decía que las enfermedades no existen, es todo psicológico”.

Y manifestó: “La única que siempre me ayudó fue Esmeralda, yo a ella la quiero como la hija que nunca tuve. La relación de Blanca con su hija no era la mejor, ella estuvo bastante ausente siempre, la veía poco y nada. Yo la vestía a Esmeralda para que vaya a tomarse el colectivo escolar al colegio. Hacíamos las tareas y hasta el señor Bartolomé se preguntaba cuándo iban a pasar tiempo en familia. Siempre ejerció un maltrato contra Esmeralda”.

“Blanca ni siquiera fue a ver a Esmeralda cuando la operaron de la cadera y a mí lo que me marcó es que no haya ido al velatorio de su marido, eso a mí me impactó y nunca me voy a olvidar, no lo podía creer, se quedó en Punta del Este”, cerró contundente.