La hija mayor de Abel Pintos contó por qué decidió radicarse fuera del país a los 18 años

La hija de Abel Pintos está viviendo en el exterior 2

La hija de Abel Pintos y Mora Calabrese también respondió consultas sobre su adaptación y aseguró que atraviesa un gran momento personal. "Súper bien, gracias! Estoy muy contenta y agradecida de haber podido viajar. Un poco aburrida de cocinar igual, no voy a mentir", comentó.

Así, la joven mostró cómo es su presente en Australia, donde combina estudio, independencia y nuevas experiencias en una etapa clave de su vida.