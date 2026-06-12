Quién es "Shakibecca", la doble perfecta de Shakira que sembró la duda en la apertura del Mundial 2026
La presentación de la artista colombiana en el Estadio Azteca generó muchas dudas sobre si era realmente ella o si utilizó una "doble".
La espectacular presentación del tema "Dai Dai" en el Estadio Azteca dejó una teoría conspirativa flotando en las redes sociales: la sospecha de que la artista sobre el escenario no era la verdadera Shakira, sino una doble, en el marco de la apertura del Mundial 2026.
En medio de los memes y las especulaciones sobre los lentes oscuros y los movimientos "extraños" de la cantante, un nombre volvió a volverse tendencia absoluta en América Latina: Shakibecca. Pero, ¿quién es esta misteriosa mujer a la que muchos señalan como la verdadera protagonista del show de apertura?
Quién es de la doble ideal de Shakira
Detrás del fenómeno de "Shakibecca" se encuentra Rebecca Maiellano, una imitadora venezolana que ha dedicado años a perfeccionar el tributo a su máximo ídolo. Su impacto en el mundo del entretenimiento no es nuevo, pero su popularidad se disparó de forma masiva en la región debido a una cualidad asombrosa: un parecido físico, vocal y gestual casi total con la cantante colombiana.
"Shakibecca" ha generado confusiones reales. Su nivel de mimetización es tan alto que, en más de una oportunidad, ha sido confundida con la barranquillera por la prensa y por los propios fanáticos en eventos públicos.
De todos modos, Rebecca cuenta con la bendición de la reina: lejos de molestarle, la propia Shakira llegó a reaccionar en televisión hace un tiempo al ver un video de Rebecca, quedando completamente impactada por la similitud de sus movimientos y su tono de voz.
¿Pudo haber estado "Shakibecca" en el Estadio Azteca?
Aunque ni Shakira ni la organización del Mundial han emitido declaraciones sobre el revuelo digital, el mito en las plataformas ya está instalado. Para miles de internautas, las sutiles diferencias físicas y de baile que se notaron el jueves abren la puerta a que la producción del evento haya recurrido a la famosa imitadora venezolana para cumplir con el exigente compromiso en México.
Mientras la verdadera Shakira mantiene el silencio en sus redes, "Shakibecca" vuelve a demostrar que su talento para encarnar a la estrella pop es tan perfecto que es capaz de engañar al planeta entero en el escenario más importante del año.
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