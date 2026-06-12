Por qué acusan a Shakira de usar "una doble" durante la apertura del Mundial 2026 en México
La presentación de la superestrella colombiana generó todo tipo de repercusiones, y hasta la acusan de no ser realmente ella quien se subió al escenario.
Shakira siempre logra ganarse el centro de todas las miradas, y el inicio del Mundial 2026 no fue la excepción. La artista fue una de las grandes protagonistas de la ceremonia inugural en el Estadio Ciudad de México, en la antesalada del primer partido de la Copa del Mundo, aunque algunas cuestiones generaron polémicas.
La estrella colombiana era uno de los máximos reclamos para el megaevento de salida del torneo en el Estadio Azteca. Sin embargo, mientras se desarrollaba su show, una enorme ola de especulaciones comenzó a inundar las redes sociales: ¿realmente era la verdadera Shakira sobre el escenario o se trataba de una doble?
La barranquillera apareció en escena para interpretar "Dai Dai" junto al artista nigeriano Burna Boy, en lo que prometía ser uno de los momentos más memorables de la ceremonia de apertura. No obstante, al terminar la presentación, el ambiente quedó envuelto en una profunda sensación de extrañeza y las dudas no tardaron en viralizarse.
Los motivos detrás de las sospechas con Shakira en las redes
Los usuarios de las plataformas digitales comenzaron a analizar al detalle cada segundo de la transmisión y basaron sus teorías en dos puntos muy particulares. Por un lado, el look: muchos internautas señalaron que Shakira utilizó lentes oscuros durante gran parte de su presentación, un accesorio que, según los fanáticos, sirvió para ocultar las facciones de su rostro.
En cuanto a los movimientos, hubo quienes afirmaron que la apariencia física y los característicos movimientos de cadera de la artista lucían diferentes a los habituales, mostrando una actitud corporal "rara" sobre el escenario.
Como era de esperarse, las dudas se transformaron rápidamente en una catarata de memes, bromas y debates virtuales. Hasta el momento, ni la cantante ni la organización del evento han salido a responder a los comentarios que inundaron la red.
El fantasma de "Shakibecca"
El recelo del público no es casualidad. En América Latina ha ganado muchísima popularidad Rebecca Maiellano, conocida mundialmente como "Shakibecca". Se trata de una imitadora venezolana que posee un parecido físico y vocal casi idéntico al de la barranquillera.
Dado que "Shakibecca" ya ha sido confundida con la verdadera artista en varias ocasiones debido a su asombrosa similitud, miles de fanáticos no pudieron evitar preguntarse si la organización del Mundial no habrá recurrido a ella para este esperado show de apertura.
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