Quién es Bautista Cuiña, el exnovio de Juanita Tinelli denunciado por violencia de género

Juanita Tinelli denunció por violencia de género a su exnovio

La modelo Juanita Tinelli radicó una denuncia por violencia de género contra su exnovio, Bautista Cuiña, tras un violento episodio ocurrido en la madrugada de este viernes.

Según informaron en Desayuno Americano, el hecho ocurrió dentro de un conocido boliche bailable ubicado en la zona de Costanera, donde Cuiña le dio un golpe en la cara a Juanita.

Tras la agresión, el personal del boliche dio aviso al SAME, pero la modelo de 23 años prefirió no recibir asistencia en ese momento.

La hija de Marcelo Tinelli se retiró del lugar acompañada por su chofer y amigos, en tanto que la presentación judicial quedó asentada en una comisaría de la zona y la causa quedó a cargo de la UFI Norte, la cual inició una investigación preliminar bajo la carátula de presuntas lesiones.

Se ordenó de inmediato la revisión de las cámaras de seguridad del boliche y se tomó declaración formal a los empleados del lugar.

Para garantizar su seguridad integral, la Justicia dispuso una consigna policial fija en el domicilio de la joven modelo y la activación de medidas de resguardo.

Revés judicial para Juanita Tinelli: la causa por amenazas fue archivada

La causa judicial iniciada por Juanita Tinelli por presuntas amenazas hacia su familia tuvo un giro inesperado. Luego de varios meses de investigación, la Justicia determinó archivar el expediente al no encontrar pruebas que respalden la denuncia.

El tema volvió a la agenda pública a partir de los comentarios de Laura Ubfal en su programa de streaming en Bondi Live, La Linterna, donde repasó los detalles del caso y su desenlace.

En ese contexto, la periodista recordó: "una amenaza horrible para ella y su familia y se la endilgaban a un señor que, después, terminó siendo el comprador de Telefe, Gustavo Scaglione. Obvio que parecía algún trucho que llamó y dijo ese nombre".

Según el relato, uno de los puntos clave que complicó la investigación fue la falta de pruebas directas. "Según Juana, ella se asustó y borró el mensaje, entonces cuando la Justicia le pidió su teléfono para corroborar de dónde vino la llamada, ella no quiso entregar su celular, nunca se pudo comprobar nada", detalló Ubfal sobre el avance del expediente.

Finalmente, el caso no prosperó. "la causa fue archivada pero, según tengo entendido, Juanita va a tener que retractarse. Lo que comprobó la Justicia fue que la llamada nunca existió", concluyó la periodista, marcando el cierre de un episodio que había generado preocupación en su momento.

La respuesta de Gustavo Scaglione tras la denuncia de Juanita Tinelli

Luego de que Juanita Tinelli lo mencionara en su denuncia por amenazas, el empresario Gustavo Scaglione salió al cruce con un contundente descargo. La acusación fue difundida por Marina Calabró en el programa Lape Club Social, donde se leyeron detalles del testimonio presentado por la joven.

En ese documento, Juanita relató: "'Atiendo y una voz masculina me preguntó, ¿vos sos Juanita Tinelli? Y le respondí: 'Sí. ¿Quién habla?'. El hombre me contestó: 'Soy Gustavo Scaglione. Tu papá me conoce muy bien. Vos y toda tu familia se tienen que cuidar mucho, mucho'. Acto seguido, corto la comunicación. El tono de voz fue inequívocamente amenazante, sentí pánico inmediato, no podía respirar. Tuve miedo por mi seguridad y por la de mi familia. Debido al estado de nerviosimo que me provocó esta amenaza telefónica, borré el registro de la llamada".