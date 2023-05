El tuit de Luciana Salazar por la muerte de su mejor amigo que borró

“Mataron a mi mejor amigo, no lo puedo creer, hijos de re mil puta”, decía la publicación de Luciana sobre la muerte de Sotelo.

El tuit de Luciana Salazar sobre la muerte de Raúl Sotelo

tuit luciana salazar muerte amigo.jpg

Horas más tarde, en su cuenta de Instagram publicó una historia de una foto junto a Sotelo y un desgarrador mensaje: “Amigo, ¿qué pasó? No lo puedo creer, no lo puedo tolerar. Estoy rota en mil pedazos. Mi hermano, mi confidente, mi todo. Se fue parte de mi vida”.

raul sotelo luli salazar.jpeg

La muerte de Raúl Sotelo

Según fuentes policiales, Sotelo fue hallado muerto en su departamento ubicado en Nicaragua al 6000, luego de que su hermana diera aviso a la Policía porque no tenía respuestas del estilista desde el último sábado.

El SAME constató el fallecimiento de Sotelo, de 43 años y de nacionalidad paraguaya. Según informaron, los oficiales comprobaron que en el lugar no había signos de violencia, como tampoco en el cuerpo y no se registraron faltantes.

Sotelo vivía en ese departamento hace cuatro años. En el lugar también funciona un hotel por lo que el edificio tiene vigilancia las 24 horas y posee varias cámaras de seguridad.

La muerte de Raúl Sotelo es investigada por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 10, a cargo del Dr Santiago Vismara, quien dispuso labrar actuaciones por “averiguación de causales de muerte dudosa” y no ordenó la intervención de la División Investigaciones Comunales ante la ausencia de indicios de delito.

Por otra parte, se esperan los resultados de la autopsia en la Morgue Judicial.